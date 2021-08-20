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Компания Smallpdf внедрит гибридные модели работы после пандемии
Компания Smallpdf внедрит гибридные модели работы после пандемии - РИА Новости, 20.08.2021
Компания Smallpdf внедрит гибридные модели работы после пандемии
работы, которая сочетает в себе как работу в офисе, так и удаленно – в соответствии с выбором каждого из сотрудников. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:36
2021-08-20T13:36
пресс-релизы
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МОСКВА, 20 авг - Компания Smallpdf. Компания Smallpdf, разработчик приложения для работы с файлами в формате PDF после пандемии внедрит гибридную модель работы, которая сочетает в себе как работу в офисе, так и удаленно – в соответствии с выбором каждого из сотрудников.Пока в конце туннеля пандемии начинает брезжить первый робкий свет, общество задается вопросом, какой станет новая нормальная жизнь. В мире бизнеса это, прежде всего, касается проблемы сочетания реального и виртуального.Например, такие компании, как видеостриминговый сервис "Твич" и социальная сеть "Твиттер" заявляют, что их сотрудники получат возможность работать из дома на постоянной основе. Другие организации, особенно в банковской отрасли, придерживаются противоположного подхода, говоря, что работа из дома не станет новой нормой. И хотя универсального подхода не существует, бесспорно, что компании – особенно в технологическом секторе – изучают различные рабочие модели в процессе подготовки к миру, пережившему пандемию.Но что на самом деле значит работать удаленно? Как показала практика, физическое присутствие в кабинете или опен-спейсе не обязательно приравнивается к эффективному труду, а технический прогресс предоставил нам условия, при которых виртуальное взаимодействие может быть в разы продуктивнее.Кроме того, работники не скучают по длительным поездкам на автомобиле или в общественном транспорте на работу или домой, по постоянному ожиданию, когда заветные восемь часов истекут, и можно будет покинуть офис. С другой стороны, сегодня в обстановке многочисленных карантинов по всему миру работающий удаленно сотрудник загнан в границы собственного дома и доступен 24/7 – от обязанностей не скрыться.Неудивительно, что многие компании стараются найти разумный компромисс между этими двумя крайностями.Так, в компании Smallpdf считают, что возвращение на работу после пандемии COVID-19 не должно стать просто возвратом на старое рабочее место; вместо этого она создает рабочее место будущего.Во время пандемии Smallpdf наблюдала значительный рост использования своих инструментов для работы с файлами PDF, ими пользуются более 40 миллионов человек ежемесячно. Несмотря на все карантины, компания увеличила свой штат более чем в два раза и добилась выдающихся результатов, доказав, что качество не зависит от присутствия в офисе, достаточно быть хорошим специалистом и иметь устойчивый доступ в интернет."За последний год наша невероятная команда доказала, что рост при удаленной работе возможен, - отмечает Карлота Альказар, менеджер по управлению персоналом Smallpdf. – Поэтому мы разработали гибридную модель работы, которая позволяет подстраиваться под каждого сотрудника".В этой модели работники действительно стоят на первом месте и сами решают, как распределять свое время. Они могут выбирать, работать им дома или в офисе, и как часто. У них есть только одно обязательство – отработать в офисе не менее пяти дней ежемесячно.Невозможно недооценивать личные контакты для общения и налаживания связей с коллегами, поддержания командного духа и сплочения коллектива, и пять рабочих дней в месяц будут способствовать такому укреплению отношений. Кроме того, "обязательные" офисные дни будут также включать в себя важные встречи, торжества и мероприятия в масштабах всей компании."Мы гордимся, что можем предложить такую уникальную модель работы, которую каждый может отрегулировать по своему усмотрению, - подчеркивает Карлота Альказар. - Мы получаем много положительных отзывов от коллег. Наша гибридная модель позволяет подстраиваться под каждого сотрудника".Концепция виртуальной занятости на неполный рабочий день может предложить сотрудникам нужный баланс между работой и личной жизнью, повысить их общую удовлетворенность и производительность. В свою очередь, компании могут увеличивать свои доходы и легче удерживать ценные кадры.Из-за пандемии COVID-19 наш физический мир в одночасье изменился. Так почему же наше понятие виртуального мира должно оставаться прежним? Лидеры, которые намерены выиграть, не выбирают один из двух возможных вариантов, а создают третий. Благодаря существующим технологиям, это не далекое будущее, а сегодняшняя реальность, и компаниям предстоит решать, насколько она будет "виртуальной".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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пресс-релизы
13:36 20.08.2021
 

Компания Smallpdf внедрит гибридные модели работы после пандемии

© Фото : компания Smallpdf Логотип компании Smallpdf на экране смартфона
Логотип компании Smallpdf на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : компания Smallpdf
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - Компания Smallpdf. Компания Smallpdf, разработчик приложения для работы с файлами в формате PDF после пандемии внедрит гибридную модель работы, которая сочетает в себе как работу в офисе, так и удаленно – в соответствии с выбором каждого из сотрудников.
Пока в конце туннеля пандемии начинает брезжить первый робкий свет, общество задается вопросом, какой станет новая нормальная жизнь. В мире бизнеса это, прежде всего, касается проблемы сочетания реального и виртуального.
Например, такие компании, как видеостриминговый сервис "Твич" и социальная сеть "Твиттер" заявляют, что их сотрудники получат возможность работать из дома на постоянной основе. Другие организации, особенно в банковской отрасли, придерживаются противоположного подхода, говоря, что работа из дома не станет новой нормой. И хотя универсального подхода не существует, бесспорно, что компании – особенно в технологическом секторе – изучают различные рабочие модели в процессе подготовки к миру, пережившему пандемию.
Но что на самом деле значит работать удаленно? Как показала практика, физическое присутствие в кабинете или опен-спейсе не обязательно приравнивается к эффективному труду, а технический прогресс предоставил нам условия, при которых виртуальное взаимодействие может быть в разы продуктивнее.
Кроме того, работники не скучают по длительным поездкам на автомобиле или в общественном транспорте на работу или домой, по постоянному ожиданию, когда заветные восемь часов истекут, и можно будет покинуть офис. С другой стороны, сегодня в обстановке многочисленных карантинов по всему миру работающий удаленно сотрудник загнан в границы собственного дома и доступен 24/7 – от обязанностей не скрыться.
Неудивительно, что многие компании стараются найти разумный компромисс между этими двумя крайностями.
Так, в компании Smallpdf считают, что возвращение на работу после пандемии COVID-19 не должно стать просто возвратом на старое рабочее место; вместо этого она создает рабочее место будущего.
Во время пандемии Smallpdf наблюдала значительный рост использования своих инструментов для работы с файлами PDF, ими пользуются более 40 миллионов человек ежемесячно. Несмотря на все карантины, компания увеличила свой штат более чем в два раза и добилась выдающихся результатов, доказав, что качество не зависит от присутствия в офисе, достаточно быть хорошим специалистом и иметь устойчивый доступ в интернет.
"За последний год наша невероятная команда доказала, что рост при удаленной работе возможен, - отмечает Карлота Альказар, менеджер по управлению персоналом Smallpdf. – Поэтому мы разработали гибридную модель работы, которая позволяет подстраиваться под каждого сотрудника".
В этой модели работники действительно стоят на первом месте и сами решают, как распределять свое время. Они могут выбирать, работать им дома или в офисе, и как часто. У них есть только одно обязательство – отработать в офисе не менее пяти дней ежемесячно.
Невозможно недооценивать личные контакты для общения и налаживания связей с коллегами, поддержания командного духа и сплочения коллектива, и пять рабочих дней в месяц будут способствовать такому укреплению отношений. Кроме того, "обязательные" офисные дни будут также включать в себя важные встречи, торжества и мероприятия в масштабах всей компании.
"Мы гордимся, что можем предложить такую уникальную модель работы, которую каждый может отрегулировать по своему усмотрению, - подчеркивает Карлота Альказар. - Мы получаем много положительных отзывов от коллег. Наша гибридная модель позволяет подстраиваться под каждого сотрудника".
Концепция виртуальной занятости на неполный рабочий день может предложить сотрудникам нужный баланс между работой и личной жизнью, повысить их общую удовлетворенность и производительность. В свою очередь, компании могут увеличивать свои доходы и легче удерживать ценные кадры.
Из-за пандемии COVID-19 наш физический мир в одночасье изменился. Так почему же наше понятие виртуального мира должно оставаться прежним? Лидеры, которые намерены выиграть, не выбирают один из двух возможных вариантов, а создают третий. Благодаря существующим технологиям, это не далекое будущее, а сегодняшняя реальность, и компаниям предстоит решать, насколько она будет "виртуальной".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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