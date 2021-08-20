https://ria.ru/20210820/koktebeljazzparty-1746531709.html

Коллектив из США Sasha's Block выступит в первый день Koktebel Jazz Party

Коллектив из США Sasha's Block выступит в первый день Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 20.08.2021

Коллектив из США Sasha's Block выступит в первый день Koktebel Jazz Party

Коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block выступит в первый день Koktebel Jazz Party, сообщил арт-директор фестиваля Михаил Иконников. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:25

2021-08-20T13:25

2021-08-20T13:58

культура

коктебель

республика крым

дмитрий киселев

михаил иконников

фестиваль koktebel jazz party

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block выступит в первый день Koktebel Jazz Party, сообщил арт-директор фестиваля Михаил Иконников."В первый день фестиваля на сцену выйдет коллектив Sasha's Block, коллектив существует с 2013 года, базируется преимущественно в Лос-Анджелесе", - сказал Иконников на пресс-конференции в Коктебеле.Основатель фестиваля Дмитрий Киселев рассказал об организаторе группы Александре Гершмане (контрабас). По его словам, Гершман по основной профессии - уролог, он проводит очень сложные хирургические операции и имеет мировую славу."Но он пишет, на мой взгляд, совершенно гениальную музыку как композитор. Он уехал из Советского Союза более 30 лет назад, тем не менее сохранил прекрасный русский и любовь к России. Потрясающий человек... Если говорить о моих открытиях (на фестивале), то, конечно, это Саша Гершман и Sasha's Block", - сказал Киселев.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210820/festival-1746476846.html

https://ria.ru/20210621/uchastniki-1737933778.html

https://ria.ru/20210819/otkrytie-1746446488.html

https://ria.ru/20210820/koktebeljazzparty-1746268812.html

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республика крым

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коктебель, республика крым, дмитрий киселев, михаил иконников, фестиваль koktebel jazz party