Зрители тепло встретили Кортнева на Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Алексей Кортнев с проектом "Нес'jazz'ный случай" выступил в первый день на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму, отметив со сцены, что это его первое выступление на джазовом фестивале."Сегодня мы сыграем непростую программу. Ее основу составляют песни группы "Несчастный случай"… Это наше, мое первое выступление на каком-либо джазовом фестивале", - сказал Кортнев, представляя программу выступления.Группа исполнила джазовую композицию Fly me to the Moon. В репертуаре были также джазовые вариации песен Фила Коллинза и группы Doors. Оглушительные аплодисменты вызвали вариации песен "Несчастного случая": "Генералы песчаных карьеров", "Что ты имела в виду?" и "Овощное танго", ставшее, по словам Кортнева, в результате импровизации "Овощной сальсой".После выступления Кортнева и его коллег на сцену фестиваля вышли хедлайнеры первого дня – группа Sasha's Block из США.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

