https://ria.ru/20210820/klimat-1746491928.html

Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата

Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата - РИА Новости, 20.08.2021

Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС объединить усилия по решению проблем на климатическом треке. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:18

2021-08-20T09:18

2021-08-20T09:18

в мире

владимир путин

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС объединить усилия по решению проблем на климатическом треке."Считаем необходимым объединить усилия на климатическом треке. Остановить глобальные изменения, защитить окружающую среду, сохранить природу для будущих поколений можно только сообща. Вместе мы сможем выработать эффективные решения по этому направлению", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Он напомнил, что президент России Владимир Путин предложил создать в союзе Банк климатических данных и цифровых инициатив, которые касаются учета углеродного следа."Это поможет бизнесу работать над улучшением экологической обстановки, а также повысит конкурентоспособность экономик", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

россия

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в мире, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия