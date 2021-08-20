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Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата
Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата - РИА Новости, 20.08.2021
Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС объединить усилия по решению проблем на климатическом треке. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:18
2021-08-20T09:18
в мире
владимир путин
михаил мишустин
евразийский экономический союз
россия
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС объединить усилия по решению проблем на климатическом треке."Считаем необходимым объединить усилия на климатическом треке. Остановить глобальные изменения, защитить окружающую среду, сохранить природу для будущих поколений можно только сообща. Вместе мы сможем выработать эффективные решения по этому направлению", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Он напомнил, что президент России Владимир Путин предложил создать в союзе Банк климатических данных и цифровых инициатив, которые касаются учета углеродного следа."Это поможет бизнесу работать над улучшением экологической обстановки, а также повысит конкурентоспособность экономик", - добавил Мишустин.
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в мире, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия
09:18 20.08.2021
 
Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата

Премьер Мишустин призвал страны ЕАЭС объединить усилия по решению проблем на климатическом треке

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС объединить усилия по решению проблем на климатическом треке.
"Считаем необходимым объединить усилия на климатическом треке. Остановить глобальные изменения, защитить окружающую среду, сохранить природу для будущих поколений можно только сообща. Вместе мы сможем выработать эффективные решения по этому направлению", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин предложил создать в союзе Банк климатических данных и цифровых инициатив, которые касаются учета углеродного следа.
"Это поможет бизнесу работать над улучшением экологической обстановки, а также повысит конкурентоспособность экономик", - добавил Мишустин.
Капризы погоды: что ждать от изменений климата? - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:08
"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами.
 
В миреВладимир ПутинМихаил МишустинЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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