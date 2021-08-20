https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html

В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления

В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления - РИА Новости, 20.08.2021

В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления

Устойчивое восстановление потребительского рынка было отмечено в Китае в июле 2021 года, о чём свидетельствуют последние данные министерства коммерции КНР. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:21

2021-08-20T11:21

2021-08-20T11:21

россия-китай: главное

экономика

китай

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МОСКВА, 20 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Устойчивое восстановление потребительского рынка было отмечено в Китае в июле 2021 года, о чём свидетельствуют последние данные министерства коммерции КНР.Розничные продажи потребительских товаров в стране в июле этого года достигли 3,5 триллиона юаней (около 540 миллиардов долларов), увеличившись на 8,5% по сравнению с июлем 2020 года и на 7,2% против июльского уровня 2019 года. При этом относительно более быстрые темпы роста были зафиксированы в потреблении товаров повседневного обихода. Продажи строительных материалов и мебели показали двузначный рост. Ускорилось восстановление потребительского спроса на товары среднего и высокого ценового сегмента. Хотя в южно-китайской островной провинции Хайнань объём оффшорных беспошлинных продаж упал на 44% в годовом выражении, но в мегаполисах Пекин и Шанхай объём продаж универмагов и ведущих торговых сетей подскочил более чем на 20% в годовом выражении. Потребление в сфере услуг восстанавливается стабильно. В июле объём продаж в секторе общепита составил 375,1 миллиарда юаней с приростом на 14,3% в годовом исчислении.Быстро развиваются новые модели потребления. В частности, в январе-июле этого года объём операций в секторе экспресс-доставки достиг 58,33 миллиарда посылок, что на 42,9% больше, чем годом ранее, и превысил показатель всего 2018 года. За июль текущего года в стране было продано около 271 тысячи автомобилей на новых источниках энергии, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, и составило 14,5% от общего объёма продаж автомобилей в стране в том же месяце.

https://ria.ru/20210817/trafik-1746039703.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай