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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html
В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления
В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления - РИА Новости, 20.08.2021
В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления
Устойчивое восстановление потребительского рынка было отмечено в Китае в июле 2021 года, о чём свидетельствуют последние данные министерства коммерции КНР. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:21
2021-08-20T11:21
россия-китай: главное
экономика
китай
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МОСКВА, 20 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Устойчивое восстановление потребительского рынка было отмечено в Китае в июле 2021 года, о чём свидетельствуют последние данные министерства коммерции КНР.Розничные продажи потребительских товаров в стране в июле этого года достигли 3,5 триллиона юаней (около 540 миллиардов долларов), увеличившись на 8,5% по сравнению с июлем 2020 года и на 7,2% против июльского уровня 2019 года. При этом относительно более быстрые темпы роста были зафиксированы в потреблении товаров повседневного обихода. Продажи строительных материалов и мебели показали двузначный рост. Ускорилось восстановление потребительского спроса на товары среднего и высокого ценового сегмента. Хотя в южно-китайской островной провинции Хайнань объём оффшорных беспошлинных продаж упал на 44% в годовом выражении, но в мегаполисах Пекин и Шанхай объём продаж универмагов и ведущих торговых сетей подскочил более чем на 20% в годовом выражении. Потребление в сфере услуг восстанавливается стабильно. В июле объём продаж в секторе общепита составил 375,1 миллиарда юаней с приростом на 14,3% в годовом исчислении.Быстро развиваются новые модели потребления. В частности, в январе-июле этого года объём операций в секторе экспресс-доставки достиг 58,33 миллиарда посылок, что на 42,9% больше, чем годом ранее, и превысил показатель всего 2018 года. За июль текущего года в стране было продано около 271 тысячи автомобилей на новых источниках энергии, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, и составило 14,5% от общего объёма продаж автомобилей в стране в том же месяце.
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экономика, китай
11:21 20.08.2021
 

В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления

© РИА Новости / Анна РаткоглоВозвращение Пекина к обычной жизни
Возвращение Пекина к обычной жизни - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Устойчивое восстановление потребительского рынка было отмечено в Китае в июле 2021 года, о чём свидетельствуют последние данные министерства коммерции КНР.
Розничные продажи потребительских товаров в стране в июле этого года достигли 3,5 триллиона юаней (около 540 миллиардов долларов), увеличившись на 8,5% по сравнению с июлем 2020 года и на 7,2% против июльского уровня 2019 года. При этом относительно более быстрые темпы роста были зафиксированы в потреблении товаров повседневного обихода. Продажи строительных материалов и мебели показали двузначный рост. Ускорилось восстановление потребительского спроса на товары среднего и высокого ценового сегмента. Хотя в южно-китайской островной провинции Хайнань объём оффшорных беспошлинных продаж упал на 44% в годовом выражении, но в мегаполисах Пекин и Шанхай объём продаж универмагов и ведущих торговых сетей подскочил более чем на 20% в годовом выражении. Потребление в сфере услуг восстанавливается стабильно. В июле объём продаж в секторе общепита составил 375,1 миллиарда юаней с приростом на 14,3% в годовом исчислении.
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Быстро развиваются новые модели потребления. В частности, в январе-июле этого года объём операций в секторе экспресс-доставки достиг 58,33 миллиарда посылок, что на 42,9% больше, чем годом ранее, и превысил показатель всего 2018 года. За июль текущего года в стране было продано около 271 тысячи автомобилей на новых источниках энергии, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, и составило 14,5% от общего объёма продаж автомобилей в стране в том же месяце.
 
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