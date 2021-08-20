https://ria.ru/20210820/kibermoshennichestvo-1746425415.html

Сергей Лебедев: в виртуальном мире не выстроены барьеры для преступников

Сергей Лебедев: в виртуальном мире не выстроены барьеры для преступников - РИА Новости, 20.08.2021

Сергей Лебедев: в виртуальном мире не выстроены барьеры для преступников

Полицейское следствие в России занимается расследованием дел, связанных с кражами, мошенничествами, в том числе дистанционными. В процентном соотношении полиция РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:00

2021-08-20T12:00

2021-08-20T12:14

интервью

следственный департамент мвд рф

россия

сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)

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Полицейское следствие в России занимается расследованием дел, связанных с кражами, мошенничествами, в том числе дистанционными. В процентном соотношении полиция расследует наибольшее количество преступлений, совершаемых в стране. О том, как бороться с кибермошенничеством, доставать преступников даже из-за границы, и политике "двойных стандартов" зарубежных партнеров России в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев. Беседовал Кирилл Рубцов.– Сергей Николаевич, какие преступления в России расследует полиция? Сколько уголовных дел в ведении полицейского следствия по стране?– Разграничение подследственности уголовных дел между следственными аппаратами правоохранительных органов России осуществляется посредством уголовно-процессуального кодекса. Законодателем отнесены к ведению следователей органов внутренних дел преступления, предусмотренные 122 статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Еще по 75 статьям УК России следователи системы МВД могут осуществлять расследование, если преступления выявлены органами внутренних дел. Это почти 50% видов противоправных деяний, предусмотренных уголовным законодательством. Кроме того, по решению прокурора для производства предварительного следствия могут передаваться дела из подразделений дознания. Таким образом, спектр компетенции следователей органов внутренних дел составляют самые различные преступления: от краж до сложнейших преступлений в сфере экономики и информационно-телекоммуникационных технологий.Только в первом полугодии 2021 года нами окончено предварительное следствие по 31,8 тысячи уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков; более 99 тысяч – о кражах; 23,7 тысячи – о мошенничествах; 8,6 тысячи – о ДТП; 17,1 тысячи – о преступлениях экономической направленности, 873 – о преступлениях, связанных с долевым строительством многоквартирных домов, 133 – с оборонно-промышленным комплексом и прочее. Совместно с коллегами из оперативных подразделений выявлено и привлечено к уголовной ответственности по ст. 209 УК РФ (бандитизм) 62 лица, по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) – 490 лиц.Ежегодно нашими сотрудниками принимается к производству более 1,5 миллиона уголовных дел, а это почти 90% дел, принятых к производству всеми следственными органами страны.Последние годы все большую долю в структуре преступности занимают деяния, совершенные c использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Только за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 271,1 тысячи таких преступлений. Большинство из них расследуется нашими следователями.– Какие уголовные дела ведет Следственный департамент МВД России?– В структуре Следственного департамента МВД России имеются два управления по расследованию организованной преступной деятельности. В их производстве находятся особо сложные уголовные дела о преступлениях, имеющих международный и межрегиональный характер. Очень трудоемкие, требующие огромного объема работы. Достаточно сказать, что только в течение шести месяцев текущего года по ним проведено более 2,5 тысячи допросов свидетелей и потерпевших, 950 обысков, выемок и наложений ареста на имущество, почти две тысячи осмотров документов.Наши следователи подсчитали, что по состоянию на 1 июля в их производстве находились уголовные дела, сформированные в 37 тысяч томов. В физических величинах – это более 46 тонн. И это без учета многочисленных вещественных доказательств.Не меньший объем в этом году уже был передан для рассмотрения в суды. Так, в производстве 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по ч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств пайщиков путем организации деятельности кредитно-потребительских кооперативов на территории 22 регионов Российской Федерации, при которой выплаты процентов пайщикам осуществлялись за счет привлеченных средств новых пайщиков. По делу установлено около 20 тысяч лиц, передавших в кредитно-потребительские кооперативы личные денежные средства, проведено 30 и назначено еще 19 объемных бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз. В отношении девяти обвиняемых в отдельное производство для завершения расследования выделены уголовные дела.Многие уголовные дела, направленные в суд в текущем году, уже освещались пресс-службой министерства.– Сколько дел о кибермошенничестве сегодня находится в ведении полицейского следствия?– Если под кибермошенничеством понимать любые хищения, совершенные дистанционно, с использованием интернета, телефонной или иных видов связи, то могу сказать, что за шесть месяцев 2021 года зарегистрировано свыше 84 тысяч IT-краж (+11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и свыше 117 тысяч IT-мошенничеств (+12,8%).Отмечу, что органы предварительного следствия организуют работу по расследованию и раскрытию преступлений как по уголовным делам, которые возбуждены в текущем году, так и по делам прошлых лет, в том числе предварительное следствие по которым приостановлено. По истечению срока предварительного следствия, определенного в два месяца Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, работа по уголовным делам не прекращается. Следователями во взаимодействии с оперативными подразделениями, посредством направления запросов в банковские учреждения, операторам связи, интернет-провайдерам, проведения иных мероприятий продолжается деятельность по раскрытию преступлений. В случае получения информации, свидетельствующей о причастности какого-либо лица к преступлению, расследование возобновляется, проводятся необходимые следственные действия. В текущем году только с квалификацией "мошенничество" раскрыто и окончено расследование по 1,7 тысячи таких преступлений, совершенных в прошлые годы.Всего в первом полугодии 2021 года нашими следователями окончено расследование более чем по 30 тысячам "киберхищений", к уголовной ответственности привлечено почти 23 тысячи лиц. Так, в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области находится одно из резонансных уголовных дел.Следствием установлено, что четверо руководителей преступного сообщества создали в городе Ртищево Саратовской области и в Москве два "колл-центра" для оформления заказов на товары ненадлежащего качества посредством телефонной связи, в деятельность которых вовлекли 33 человека. По указанию организаторов преступного сообщества фигуранты создавали одностраничные рекламные интернет-сайты, содержащие сведения о продаже дорогостоящих брендовых товаров народного потребления. А также форму с анкетными данными для заполнения клиентами предзаказа. Затем сотрудники колл-центров осуществляли "прозвон" клиентов и после получения от них подтверждения готовности приобретения товара передавали информацию сотрудникам склада, которые осуществляли упаковку товара, не соответствующего заявленному наименованию и ненадлежащего качества. Фигуранты использовали куски мыла, нарезанный картон, а также иные предметы, не представляющие материальной ценности, с целью придания посылке достаточного веса. Далее готовые посылки отправлялись в почтовые отделения посредством курьерской службы компании-посредника (грузоперевозчика). В случае отказа клиента выкупить заказанный и отправленный в его адрес товар сотрудники колл-центра с использованием IP-телефонии связывались с клиентами (потерпевшими) и оказывали психологическое давление, убеждая последних осуществить выкуп отправленного им товара.В ходе расследования установлено, что члены преступного сообщества в период с весны 2018 года по май 2020 года посредством телефонной связи приняли и оформили заказы, упаковав и отправив в адрес потерпевших, проживающих в 85 субъектах РФ, не менее 13 823 посылок с товарами ненадлежащего качества либо несоответствующими заявленным требованиям. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил не менее 45 миллионов рублей. В настоящее время к уголовной ответственности привлечено 37 человек. Четверым руководителям преступного сообщества следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверым участникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, остальным фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.– Что позволит победить дистанционных мошенников, и когда можно ожидать, что данный вид преступности пойдет на спад?– Киберпреступность, как правило, базируется на передовых знаниях и технологиях. Большие деньги позволяют привлекать к разработке и реализации преступных замыслов высококвалифицированных специалистов. МВД и другие правоохранительные органы, разумеется, реагируют на ситуацию, наращивая свои технические возможности и создавая специализированные подразделения. Это касается и органов предварительного следствия в системе МВД России. На сегодняшний день в каждом регионе созданы отделы по расследованию данного вида преступлений. Принят ряд иных мер, в том числе организационного и технического характера. Но предстоит сделать очень много.Например, максимальная скорость обмена информацией между правоохранительными органами и банковскими учреждениями, операторами сотовой связи, интернет-провайдерами сегодня могла бы существенно повлиять на эффективность расследования таких преступлений и своевременное установление личности преступников. В настоящее время для следователя, который расследует факт дистанционного хищения, существует крайне заформализованный механизм получения информации (о движении денежных средств по банковским счетам мошенников, телефонных соединениях и так далее). Он осуществляет первоначальный сбор доказательств, достаточных для обращения в суд с соответствующим ходатайством, подготовку документов и самого ходатайства, получение судебного решения, направление его в учреждение для исполнения. В случае многоступенчатой схемы хищения такой круг повторяется неоднократно. На расследование могут уходить месяцы. В условиях современных цифровых технологий и стремительного темпа нашей жизни такое положение дел выглядит немыслимым. При проведении работы по раскрытию и расследованию преступлений правоохранители должны получать необходимую информацию максимально быстро, в идеале – онлайн. К примеру, сегодня у Центрального банка для обнаружения и закрытия так называемых фишинговых сайтов уходит три дня, но и этого недостаточно. Для своевременного пресечения противоправной деятельности мошенников обмен информацией и реагирование на противоправные проявления должен быть в высшей степени оперативным.Но сугубо "полицейскими" методами, исключительно руками правоохранителей проблему распространения IT-преступлений вообще и дистанционных хищений в частности не решить. Конечно, необходимо повышать финансовую грамотность населения. Мало кто отдаст незнакомому человеку на улице "ключи от квартиры, где деньги лежат". А вот против обаяния и убедительности "дистанционных жуликов" всех мастей наши граждане пока не могут устоять.Но самое главное – комплексные меры по предупреждению и профилактике совершения киберпреступлений прежде всего со стороны банков, компаний, оказывающих услуги связи. Необходимо, чтобы предоставление ими услуг было организовано таким образом, чтобы совершение хищений в принципе было невозможно или существенно затруднено. Представьте, что функцию инкассации "бумажных" денег выполняли бы не вооруженные специалисты на бронированных автомобилях по четко продуманным методикам, а случайные неподготовленные люди. Наверное, в этом случае никакие правоохранительные органы не смогли бы сдержать рост краж, грабежей, присвоений инкассируемых денег.В виртуальном мире интернета и телефонии пока не выстроены надежные барьеры для преступников. Это еще предстоит сделать, и такие меры уже разрабатываются: обработка и хранение зарубежными организациями персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории нашей страны; развитие и повышение информационной безопасности отечественных цифровых платформ; снижение количества утечек персональных данных; деанонимизация абонентов связи и невозможность осуществления звонков с сокрытием или подменой номера и так далее.Существенный рост преступлений в сфере IT диктует острую потребность в качественно новом подходе к обеспечению общественной и информационной безопасности на законодательном, правоприменительном и программно-техническом уровнях. В противостоянии кибермошенникам актуальным видится объединение усилий всех государственных и правоохранительных органов, кредитно-финансовых организаций, операторов связи, интернет-провайдеров, средств массовой информации и институтов гражданского общества. Большинство экспертов пришли к убеждению, что дальнейшее развитие интернета невозможно без какого-либо урегулирования и контроля.– Какая единая рекомендация для граждан, чтобы не попасться на уловки мошенников?– Максимально внимательно относиться к использованию и сохранности своих персональных данных. Никогда и никому не называть пин-код своей банковской карты и трехзначный код на ее обратной стороне. В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же. В случае каких-либо сомнений или вопросов – перезвонить в соответствующую организацию по указанным на официальном сайте телефонам.Главная рекомендация – будьте бдительны и не оставайтесь безучастными. Узнав о новой схеме мошенничества, расскажите о ней своим близким и знакомым, звоните чаще пожилым родственникам, интересуйтесь их делами, в разговоре доведите эти простые правила, как уберечь себя от телефонных мошенников.– Как Следственный департамент МВД России действует в ситуациях, когда злоумышленники за границей? Какова статистика по выдачам преступников другими странами, и какие страны выдают злоумышленников чаще, а какие реже?–Процедура едина для всех следственных органов, она достаточно распространенная и хорошо отработанная. Во взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами принимаем меры по установлению местонахождения разыскиваемых лиц. В этих целях по каналам Интерпола за шесть месяцев 2021 года в международный розыск объявлено 636 лиц. Установив, где именно скрывается обвиняемый, готовим запрос иностранному государству о выдаче для уголовного преследования, который вместе с необходимыми материалами направляется в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, к исключительной компетенции которой отнесены вопросы экстрадиции.Вопросы выдачи регулируются международными договорами. В случае отсутствия правовой базы сотрудничества в указанной области с конкретным государством применяется принцип взаимности, который предусматривает обязательство Российской Федерации выдавать в будущем этому государству лиц для осуществления уголовного преследования. Только за 2020 год и шесть месяцев текущего года в адрес иностранных партнеров направлен 561 запрос о выдаче, из них в страны дальнего зарубежья – 308. Иностранными партнерами удовлетворено 252 запроса, отказано в выдаче в 74 случаях (преимущественно, странами дальнего зарубежья – 55). В 2020 году и в первом полугодии 2021 года выдача осуществлялась Украиной, Испанией, Германией, Польшей, Грузией, Черногорией, Францией, Сербией, Казахстаном, Албанией, Азербайджаном, Кипром, Норвегией, Венгрией, Беларусью, Марокко, Египтом, Грецией, Италией, Аргентиной, Чехией, Индией и Словенией. Некоторые страны, в том числе Великобритания и Северная Ирландия, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения Российской Федерации результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела.Кроме процедуры экстрадиции, используются и иные механизмы. Так, в случае совершения преступления на территории Российской Федерации иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории Российской Федерации все материалы возбужденного уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования. За шесть месяцев 2021 года в иностранные государства направлено 15 уголовных дел для осуществления уголовного преследования данной категории преступников.Так что перспективы возвращения скрывшихся от российского правосудия за границей имеются. Как имеются в этом вопросе и свои сложности, связанные как с организационно-правовыми проблемами, так и с применением некоторыми нашими зарубежными партнерами политики "двойных стандартов". Игнорирование общепринятых норм, рекомендаций и предписаний международного права все больше становится неудобным для самих же наших партнеров. Дело в том, что структура преступности меняется во всем мире, стремительно скатываясь с "классических" позиций в сферу киберпространства. Преступления, даже распространенные, все чаще выходят за национальные границы и приобретают транснациональный характер.– Как будет развиваться преступность в России и в мире в ближайшие 5-10 лет?– Я в первую очередь правоприменитель, а не прогнозист. Могу только выразить свое субъективное мнение. Состояние преступности зависит от многих факторов, в том числе социально-экономических, политических, демографических. С большой долей вероятности можно говорить о дальнейшем росте числа преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, расширение их доли в общей структуре уголовно наказуемых деяний. Например, в последние годы практически полностью переориентировался на интернет-пространство наркобизнес.Серьезную проблему может представлять нарастающая в масштабах страны опасность киберугроз, которая на сегодняшний день часто недооценивается. Вместе с тем уязвимость систем информационной безопасности – одно из основных условий, способствующих распространению данного вида преступности. Так, в ходе XIV Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев, сделав акцент на проблеме киберпреступности, заявил: "Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о противодействии информационной преступности. В документе следует учитывать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств. Придаем приоритетное значение ведущемуся в Нью-Йорке процессу по формированию такого документа".– Какие самые интересные дела расследуются в Следственном департаменте МВД России, какие сейчас рассматривает суд?– Практически все уголовные дела, находящиеся в производстве следователей Следственного департамента МВД России – уникальные и крайне интересные. По каждому из них можно снимать фильмы!По незаконному обороту наркотиков из недавно переданных в суд можно привести уголовное дело в отношении граждан Литовской Республики Игориса Григаса, Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, граждан Российской Федерации Георгия и Ивана Радомировых, обвиняемых в поставках кокаина из Эквадора. Они обвиняются в совершении контрабанды наркотических средств с целью незаконного сбыта в особо крупных размерах в составе преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По версии следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России, не позднее января 2013 года в Санкт-Петербурге гражданин Литовской Республики Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Радомировых, граждан Литовской Республики Корецаса и Казлаускаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Республики Эквадор в Российскую Федерацию наркотического средства кокаин, а также его незаконный сбыт в особо крупных размерах. С января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограмм из Республики Эквадор в морской порт Санкт-Петербурга с целью дальнейшего сбыта на территории России. В ходе следствия всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Касаемо темы киберпреступности управлением по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества и хищении его участниками денежных средств клиентов банков с использованием методов социальной инженерии. Для осуществления своей преступной деятельности организаторы преступного сообщества сформировали в нем функциональные структурные подразделения: "колл-центр" (телефонное общение с клиентами банков, введение граждан в заблуждение, получение обманом конфиденциальных данных их платежных карт и временных кодов, перечисление денежных средств на подконтрольные счета), подразделение по обналичиванию похищенных денег, подразделения обеспечения и технической поддержки, в задачи которых входило снабжение банковскими и сим-картами, отладка и организация работы оборудования и программ, используемых при совершении преступлений. От деятельности данного преступного сообщества пострадали жители различных регионов Российской Федерации – городов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калужской, Челябинской, Омской, Тюменской областей. К уголовной ответственности привлекаются овсемь руководителей и участников преступного сообщества. В настоящее время они проходят процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, по окончании которой, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.Как вы видите, интересных, сложных, значимых уголовных дел множество. Следователи органов внутренних дел успешно расследуют дела абсолютно любой сложности, постоянно совершенствуя свою работу.

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https://ria.ru/20210708/dannye-1740426392.html

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интервью, следственный департамент мвд рф, россия, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)