Онлайн-конференция об истории Хабаровского процесса
30 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
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Участники:
- врио губернатора Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ;
- ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", член Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена ЦУНАЕВА;
- председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заместитель директора Института по международному сотрудничеству Александр ЗВЯГИНЦЕВ.
Участники:
- врио губернатора Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ;
- ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", член Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена ЦУНАЕВА;
- председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заместитель директора Института по международному сотрудничеству Александр ЗВЯГИНЦЕВ.
Форум, который пройдет в Хабаровске 6-7 сентября, посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне.
Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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