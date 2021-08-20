Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/khabarovskiy-protsess-1746530943.html
Онлайн-конференция об истории Хабаровского процесса
Онлайн-конференция об истории Хабаровского процесса - РИА Новости, 20.08.2021
Онлайн-конференция об истории Хабаровского процесса
30 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
2021-08-20T13:20
2021-08-20T13:20
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1746530943.jpg?1629454811
Задать вопросУчастники:- врио губернатора Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ;- ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", член Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена ЦУНАЕВА;- председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заместитель директора Института по международному сотрудничеству Александр ЗВЯГИНЦЕВ.Форум, который пройдет в Хабаровске 6-7 сентября, посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне.Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:20 20.08.2021
 

Онлайн-конференция об истории Хабаровского процесса

Читать ria.ru в
30 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
Задать вопрос

Участники:
- врио губернатора Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ;
- ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", член Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена ЦУНАЕВА;
- председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заместитель директора Института по международному сотрудничеству Александр ЗВЯГИНЦЕВ.
Форум, который пройдет в Хабаровске 6-7 сентября, посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне.
Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
14:08Житель Якутии зарезал жену и поджег дом
14:07В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью
14:06Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев
14:00Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол
14:00Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года
Лента новостейМолния