https://ria.ru/20210820/khabarovskiy-protsess-1746530943.html

Онлайн-конференция об истории Хабаровского процесса

Онлайн-конференция об истории Хабаровского процесса - РИА Новости, 20.08.2021

Онлайн-конференция об истории Хабаровского процесса

30 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".

2021-08-20T13:20

2021-08-20T13:20

2021-08-20T13:20

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1746530943.jpg?1629454811

Задать вопросУчастники:- врио губернатора Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ;- ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", член Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена ЦУНАЕВА;- председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заместитель директора Института по международному сотрудничеству Александр ЗВЯГИНЦЕВ.Форум, который пройдет в Хабаровске 6-7 сентября, посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне.Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы