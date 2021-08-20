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Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия
Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия - РИА Новости, 20.08.2021
Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия
Правоохранители объявили, что не нашли взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США, однако обнаружили материалы, которые могли быть... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T00:58
2021-08-20T04:16
в мире
сша
вашингтон
северная каролина
капитолий
фбр
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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Правоохранители объявили, что не нашли взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США, однако обнаружили материалы, которые могли быть использованы для сборки бомбы, говорится в пресс-релизе полиции Капитолия.Сообщения о машине со взрывчаткой, припаркованной возле библиотеки конгресса, заставили власти эвакуировать людей из близлежащих зданий и перекрыть дороги. После нескольких часов переговоров водитель сдался полиции. Им оказался 49-летний житель штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузберри.Белый мужчина общался с полицейскими посредством рукописных знаков, но устроил видеотрансляцию в социальных сетях, в ходе которой сбивчиво говорил о "революции", "патриотах" и обещал, что, если его попытаются ликвидировать, то на воздух взлетят "два с половиной" городских квартала.Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники. Задержанный оказался жителем Северной Каролины, который недавно потерял мать. Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении."Полиция капитолия США работает совместно с вашингтонским полевым офисом ФБР над выяснением прошлого Роузберри и его мотивов", - сказано в релизе.Бывшая супруга подозреваемого в беседе с агентством Reuters заявила, что мужчина, с которым она развелась восемь лет назад, страдает шизофренией. По ее словам, экс-супруг в прошлом неоднократно угрожал ей и своей сестре огнестрельным оружием. При этом мужчина открывал огонь.
https://ria.ru/20210819/vashington-1746467586.html
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в мире, сша, вашингтон, северная каролина, капитолий, фбр
00:58 20.08.2021 (обновлено: 04:16 20.08.2021)
 
Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия

Американская полиция не обнаружила бомбы в машине, вызвавшей переполох возле Капитолия

© AP Photo / Alex BrandonПолиция в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полиция в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Правоохранители объявили, что не нашли взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США, однако обнаружили материалы, которые могли быть использованы для сборки бомбы, говорится в пресс-релизе полиции Капитолия.
"Бомбы в машине не обнаружено, но из пикапа изъяты материалы, потенциально пригодные для изготовления взрывного устройства", - говорится в пресс-релизе полиции Капитолия.
Сообщения о машине со взрывчаткой, припаркованной возле библиотеки конгресса, заставили власти эвакуировать людей из близлежащих зданий и перекрыть дороги. После нескольких часов переговоров водитель сдался полиции. Им оказался 49-летний житель штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузберри.
Белый мужчина общался с полицейскими посредством рукописных знаков, но устроил видеотрансляцию в социальных сетях, в ходе которой сбивчиво говорил о "революции", "патриотах" и обещал, что, если его попытаются ликвидировать, то на воздух взлетят "два с половиной" городских квартала.
Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники. Задержанный оказался жителем Северной Каролины, который недавно потерял мать. Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении.
"Полиция капитолия США работает совместно с вашингтонским полевым офисом ФБР над выяснением прошлого Роузберри и его мотивов", - сказано в релизе.
Бывшая супруга подозреваемого в беседе с агентством Reuters заявила, что мужчина, с которым она развелась восемь лет назад, страдает шизофренией. По ее словам, экс-супруг в прошлом неоднократно угрожал ей и своей сестре огнестрельным оружием. При этом мужчина открывал огонь.
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 22:04
Экс-супруга назвала мужчину, угрожавшего взрывом в Вашингтоне, сумасшедшим
 
В миреСШАВашингтонСеверная КаролинаКапитолийФБР
 
 
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