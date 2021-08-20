https://ria.ru/20210820/kapitoliy-1746477851.html

Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия

Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия - РИА Новости, 20.08.2021

Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия

Правоохранители объявили, что не нашли взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США, однако обнаружили материалы, которые могли быть... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T00:58

2021-08-20T00:58

2021-08-20T04:16

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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Правоохранители объявили, что не нашли взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США, однако обнаружили материалы, которые могли быть использованы для сборки бомбы, говорится в пресс-релизе полиции Капитолия.Сообщения о машине со взрывчаткой, припаркованной возле библиотеки конгресса, заставили власти эвакуировать людей из близлежащих зданий и перекрыть дороги. После нескольких часов переговоров водитель сдался полиции. Им оказался 49-летний житель штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузберри.Белый мужчина общался с полицейскими посредством рукописных знаков, но устроил видеотрансляцию в социальных сетях, в ходе которой сбивчиво говорил о "революции", "патриотах" и обещал, что, если его попытаются ликвидировать, то на воздух взлетят "два с половиной" городских квартала.Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники. Задержанный оказался жителем Северной Каролины, который недавно потерял мать. Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении."Полиция капитолия США работает совместно с вашингтонским полевым офисом ФБР над выяснением прошлого Роузберри и его мотивов", - сказано в релизе.Бывшая супруга подозреваемого в беседе с агентством Reuters заявила, что мужчина, с которым она развелась восемь лет назад, страдает шизофренией. По ее словам, экс-супруг в прошлом неоднократно угрожал ей и своей сестре огнестрельным оружием. При этом мужчина открывал огонь.

https://ria.ru/20210819/vashington-1746467586.html

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в мире, сша, вашингтон, северная каролина, капитолий, фбр