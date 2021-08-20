https://ria.ru/20210820/kapitoliy-1746477851.html
Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия
Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия - РИА Новости, 20.08.2021
Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия
Правоохранители объявили, что не нашли взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США, однако обнаружили материалы, которые могли быть... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T00:58
2021-08-20T00:58
2021-08-20T04:16
в мире
сша
вашингтон
северная каролина
капитолий
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746452090_0:131:3074:1860_1920x0_80_0_0_ab6b01cc8a04d8e66f573df3a335dd0c.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Правоохранители объявили, что не нашли взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США, однако обнаружили материалы, которые могли быть использованы для сборки бомбы, говорится в пресс-релизе полиции Капитолия.Сообщения о машине со взрывчаткой, припаркованной возле библиотеки конгресса, заставили власти эвакуировать людей из близлежащих зданий и перекрыть дороги. После нескольких часов переговоров водитель сдался полиции. Им оказался 49-летний житель штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузберри.Белый мужчина общался с полицейскими посредством рукописных знаков, но устроил видеотрансляцию в социальных сетях, в ходе которой сбивчиво говорил о "революции", "патриотах" и обещал, что, если его попытаются ликвидировать, то на воздух взлетят "два с половиной" городских квартала.Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники. Задержанный оказался жителем Северной Каролины, который недавно потерял мать. Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении."Полиция капитолия США работает совместно с вашингтонским полевым офисом ФБР над выяснением прошлого Роузберри и его мотивов", - сказано в релизе.Бывшая супруга подозреваемого в беседе с агентством Reuters заявила, что мужчина, с которым она развелась восемь лет назад, страдает шизофренией. По ее словам, экс-супруг в прошлом неоднократно угрожал ей и своей сестре огнестрельным оружием. При этом мужчина открывал огонь.
https://ria.ru/20210819/vashington-1746467586.html
сша
вашингтон
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746452090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_748ee0157b42937a8847cf4d1f417352.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон, северная каролина, капитолий, фбр
00:58 20.08.2021 (обновлено: 04:16 20.08.2021)
Американская полиция не нашла бомбы в машине возле Капитолия
Американская полиция не обнаружила бомбы в машине, вызвавшей переполох возле Капитолия
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости.
Правоохранители объявили, что не нашли взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США
, однако обнаружили материалы, которые могли быть использованы для сборки бомбы, говорится в пресс-релизе полиции Капитолия
.
"Бомбы в машине не обнаружено, но из пикапа изъяты материалы, потенциально пригодные для изготовления взрывного устройства", - говорится в пресс-релизе полиции Капитолия.
Сообщения о машине со взрывчаткой, припаркованной возле библиотеки конгресса, заставили власти эвакуировать людей из близлежащих зданий и перекрыть дороги. После нескольких часов переговоров водитель сдался полиции. Им оказался 49-летний житель штата Северная Каролина
Флойд Рэй Роузберри.
Белый мужчина общался с полицейскими посредством рукописных знаков, но устроил видеотрансляцию в социальных сетях, в ходе которой сбивчиво говорил о "революции", "патриотах" и обещал, что, если его попытаются ликвидировать, то на воздух взлетят "два с половиной" городских квартала.
Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники. Задержанный оказался жителем Северной Каролины, который недавно потерял мать. Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении.
"Полиция капитолия США работает совместно с вашингтонским полевым офисом ФБР
над выяснением прошлого Роузберри и его мотивов", - сказано в релизе.
Бывшая супруга подозреваемого в беседе с агентством Reuters заявила, что мужчина, с которым она развелась восемь лет назад, страдает шизофренией. По ее словам, экс-супруг в прошлом неоднократно угрожал ей и своей сестре огнестрельным оружием. При этом мужчина открывал огонь.