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В Иваново полуголый мужчина попытался вбежать в здание детского сада
В Иваново полуголый мужчина попытался вбежать в здание детского сада - РИА Новости, 20.08.2021
В Иваново полуголый мужчина попытался вбежать в здание детского сада
Молодой человек в одних трусах попытался вбежать в здание детского сада в Иваново, врезался в стеклянную дверь и порезался, сообщило УМВД по Ивановской области. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:47
2021-08-20T16:00
происшествия
иваново
ивановская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Молодой человек в одних трусах попытался вбежать в здание детского сада в Иваново, врезался в стеклянную дверь и порезался, сообщило УМВД по Ивановской области."Сегодня сотрудникам ивановского детского сада во Фрунзенском районе областного центра пришлось немного понервничать. Мужчина с обнаженным торсом в трусах, оказавшись на территории детского сада, попробовал вбежать в здание, но не заметил, что путь его преграждает стеклянная дверь. В итоге он врезался в стекло, оно разбилось, и мужчина порезался", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что на сигнал о происшествии на место оперативно прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и медики. Виновником происшествия оказался 24-летний житель города Кохма, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступление. "Мужчина вел себя странно, поведение свое пояснить не мог. По его словам, накануне вечером употреблял спиртные напитки", - уточнило УМВД.Молодого человека доставили в больницу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции проводится проверка."Воспитатели детского сада повели себя профессионально, никто из малышей неприглядной картины случившегося происшествия не увидел", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201022/sochi-1580932084.html
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происшествия, иваново, ивановская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
15:47 20.08.2021 (обновлено: 16:00 20.08.2021)
 
В Иваново полуголый мужчина попытался вбежать в здание детского сада

В Иваново полуголый мужчина попытался пройти сквозь стеклянную дверь в здание детского сада

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Молодой человек в одних трусах попытался вбежать в здание детского сада в Иваново, врезался в стеклянную дверь и порезался, сообщило УМВД по Ивановской области.
"Сегодня сотрудникам ивановского детского сада во Фрунзенском районе областного центра пришлось немного понервничать. Мужчина с обнаженным торсом в трусах, оказавшись на территории детского сада, попробовал вбежать в здание, но не заметил, что путь его преграждает стеклянная дверь. В итоге он врезался в стекло, оно разбилось, и мужчина порезался", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
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Уточняется, что на сигнал о происшествии на место оперативно прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и медики. Виновником происшествия оказался 24-летний житель города Кохма, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступление. "Мужчина вел себя странно, поведение свое пояснить не мог. По его словам, накануне вечером употреблял спиртные напитки", - уточнило УМВД.
Молодого человека доставили в больницу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции проводится проверка.
"Воспитатели детского сада повели себя профессионально, никто из малышей неприглядной картины случившегося происшествия не увидел", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияИвановоИвановская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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