https://ria.ru/20210820/ivanovo-1746560668.html

В Иваново полуголый мужчина попытался вбежать в здание детского сада

В Иваново полуголый мужчина попытался вбежать в здание детского сада - РИА Новости, 20.08.2021

В Иваново полуголый мужчина попытался вбежать в здание детского сада

Молодой человек в одних трусах попытался вбежать в здание детского сада в Иваново, врезался в стеклянную дверь и порезался, сообщило УМВД по Ивановской области. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:47

2021-08-20T15:47

2021-08-20T16:00

происшествия

иваново

ивановская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Молодой человек в одних трусах попытался вбежать в здание детского сада в Иваново, врезался в стеклянную дверь и порезался, сообщило УМВД по Ивановской области."Сегодня сотрудникам ивановского детского сада во Фрунзенском районе областного центра пришлось немного понервничать. Мужчина с обнаженным торсом в трусах, оказавшись на территории детского сада, попробовал вбежать в здание, но не заметил, что путь его преграждает стеклянная дверь. В итоге он врезался в стекло, оно разбилось, и мужчина порезался", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что на сигнал о происшествии на место оперативно прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и медики. Виновником происшествия оказался 24-летний житель города Кохма, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступление. "Мужчина вел себя странно, поведение свое пояснить не мог. По его словам, накануне вечером употреблял спиртные напитки", - уточнило УМВД.Молодого человека доставили в больницу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции проводится проверка."Воспитатели детского сада повели себя профессионально, никто из малышей неприглядной картины случившегося происшествия не увидел", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201022/sochi-1580932084.html

https://ria.ru/20201225/muzhchiny-1590954396.html

иваново

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иваново, ивановская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)