16:38 20.08.2021 (обновлено: 16:43 20.08.2021)
МИД Испании объяснил проблемы с заходом российских кораблей в порт
В Испании объяснили отказ российским кораблям зайти в Сеуту отсутствием нужных документов
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. В Испании объяснили отсутствием нужных документов отсутствие разрешения для российских военных кораблей совершить стоянку в порту Сеуты. Как заявили РИА Новости источники в МИД Испании, ведомство не могло нарушить "собственные протоколы".
Ранее газета Pais написала, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям совершить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.
"Российская сторона не предоставила нам необходимую документацию, которая требуется, чтобы причалить в порту Сеуты", - сказали РИА Новости источники, добавив, что предоставление этой документации - общее правило для всех судов в Сеуте.
Они пояснили, что как такового отказа не было, речь идет о непредоставлении необходимой документации. "Мы не можем обойти наши собственные протоколы и законы", - добавил собеседник агентства.