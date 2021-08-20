https://ria.ru/20210820/ispaniya-1746573652.html

МИД Испании объяснил проблемы с заходом российских кораблей в порт

МИД Испании объяснил проблемы с заходом российских кораблей в порт - РИА Новости, 20.08.2021

МИД Испании объяснил проблемы с заходом российских кораблей в порт

В Испании объяснили отсутствием нужных документов отсутствие разрешения для российских военных кораблей совершить стоянку в порту Сеуты. Как заявили РИА Новости РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:38

2021-08-20T16:38

2021-08-20T16:43

в мире

испания

сеута

мид испании‎

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155925/28/1559252825_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_75cc987d9de0affc042a5b8117ba9d4c.jpg

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. В Испании объяснили отсутствием нужных документов отсутствие разрешения для российских военных кораблей совершить стоянку в порту Сеуты. Как заявили РИА Новости источники в МИД Испании, ведомство не могло нарушить "собственные протоколы".Ранее газета Pais написала, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям совершить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку."Российская сторона не предоставила нам необходимую документацию, которая требуется, чтобы причалить в порту Сеуты", - сказали РИА Новости источники, добавив, что предоставление этой документации - общее правило для всех судов в Сеуте.Они пояснили, что как такового отказа не было, речь идет о непредоставлении необходимой документации. "Мы не можем обойти наши собственные протоколы и законы", - добавил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/ispaniya-1746503275.html

испания

сеута

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, сеута, мид испании‎, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"