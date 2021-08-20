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В Иркутске осудили двух членов банды, похищавшей людей

В Иркутске осудили двух членов банды, похищавшей людей - РИА Новости, 20.08.2021

В Иркутске осудили двух членов банды, похищавшей людей

Двоих членов банды, похищавшей в Иркутске людей и вымогавшей у них имущество и деньги, приговорили к срокам от 7,5 лет лишения свободы, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:02

2021-08-20T10:02

2021-08-20T10:12

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Двоих членов банды, похищавшей в Иркутске людей и вымогавшей у них имущество и деньги, приговорили к срокам от 7,5 лет лишения свободы, сообщается на сайте Следственного комитета России.Обвиняемым, входившим в банду из восьми человек, вменяются в зависимости от роли каждого статьи о похищении человека и вымогательстве; создании банды и участии в ней; незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия, незаконном изготовлении огнестрельного оружия.Как правило, члены банды похищали граждан на автомобилях, вывозили их в безлюдные места и, угрожая оружием, вымогали имущество. Добившись своего, злоумышленники получали от потерпевших либо деньги, либо автомобили. В нескольких преступлениях обвиняемые представлялись жертвам сотрудниками правоохранительных органов, "действовали дерзко и цинично". Всего от банды с января по июнь 2019 года в Иркутске пострадали восемь человек."Два фигуранта уголовного дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима на срок 8 лет 3 месяца и 7 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.Материалы уголовного дела в отношении остальных членов банды, включая ее лидера, рассматриваются в суде, добавили в СК.

https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745367146.html

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иркутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), россия