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Меркель прокомментировала ситуацию на белорусско-литовской границе
Меркель прокомментировала ситуацию на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 20.08.2021
Меркель прокомментировала ситуацию на белорусско-литовской границе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным осудила действия белорусских властей в ситуации с беженцами на... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:17
2021-08-20T18:17
в мире
литва
белоруссия
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владимир путин
ангела меркель
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным осудила действия белорусских властей в ситуации с беженцами на белорусско-литовской границе."В контексте Белоруссии я резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Сегодня Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.
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в мире, литва, белоруссия, германия, владимир путин, ангела меркель, александр лукашенко, россия
18:17 20.08.2021
 
Меркель прокомментировала ситуацию на белорусско-литовской границе

Канцлер Германии Меркель осудила власти Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Литвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным осудила действия белорусских властей в ситуации с беженцами на белорусско-литовской границе.
"В контексте Белоруссии я резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Сегодня Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.
Мигранты на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 13:06
На белорусско-польской границе застряли десятки нелегальных мигрантов
 
В миреЛитваБелоруссияГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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