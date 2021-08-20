https://ria.ru/20210820/granitsa-1746599850.html

Меркель прокомментировала ситуацию на белорусско-литовской границе

Меркель прокомментировала ситуацию на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 20.08.2021

Меркель прокомментировала ситуацию на белорусско-литовской границе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным осудила действия белорусских властей в ситуации с беженцами на... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:17

2021-08-20T18:17

2021-08-20T18:17

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александр лукашенко

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным осудила действия белорусских властей в ситуации с беженцами на белорусско-литовской границе."В контексте Белоруссии я резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Сегодня Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.

https://ria.ru/20210820/granitsa-1746527362.html

литва

белоруссия

германия

россия

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в мире, литва, белоруссия, германия, владимир путин, ангела меркель, александр лукашенко, россия