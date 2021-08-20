Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210820/gramota-1746563029.html
Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского стала достоянием рязанцев
Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского стала достоянием рязанцев - РИА Новости, 20.08.2021
Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского стала достоянием рязанцев
Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского, найденная во время раскопок, стала достоянием жителей Рязанской области, заявил в пятницу губернатор Николай... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:57
2021-08-20T15:57
рязанская область
рязань
москва
николай любимов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949403_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_552881d77acaeb5f4d86b1133573977f.jpg
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского, найденная во время раскопок, стала достоянием жителей Рязанской области, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов в ходе обсуждения поддержки археологических исследований в регионе.Первая берестяная грамота была найдена 14 августа на территории Введенского раскопа в Кремле Переяславля Рязанского.На обсуждении поддержки археологических исследований Николай Любимов подчеркнул, что Рязань – десятый город в России и тринадцатый в мире, где были найдены такие памятники древней письменности."Первая и пока единственная берестяная грамота Переяславля Рязанского – достояние рязанцев! Поэтому после того, как грамоту обработают и расшифруют в Москве, она обязательно вернется в Рязань, в наш музей", – сказал глава региона.По словам Любимова, очень важно оказывать разностороннюю поддержку археологическим работам в регионе."Мы должны поощрять археологическое дело, повышать к нему интерес. Я думаю, что с этим мы обязательно справимся. Хочу услышать ваши предложения по созданию школы молодых археологов, такой проект вполне мог бы претендовать на грант. Предлагаю поработать над этим совместно с педуниверситетом, нашими специалистами. Рязанцы гордятся своей историей, и эту гордость надо подпитывать не искусственно, а естественным путем!" – сказал Любимов.Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина сообщила участникам обсуждения, что уже готов комплексный проект, который будет включать в себя просветительские и методические занятия с учителями истории, вебинары и дистанционные конференции, чтобы охватить все муниципалитеты Рязанской области."Это вполне реальный проект, и мы его в течение года сможем сделать", – отметила Щетинкина.Участники обсуждения подняли вопрос помещений для хранения, обработки и экспонирования археологических находок. Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов сообщил, что эта тема уже давно в процессе обсуждения."Губернатор предложил создать на рязанской земле межрегиональный центр с организацией фондохранения рядом со Старой Рязанью. Это предложение получило поддержку депутата Государственной думы от Рязанской области Андрея Макарова", – сказал Попов.Николай Любимов добавил, что этот вопрос будет подниматься на самом высоком уровне вплоть до президента РФ.
https://ria.ru/20210727/proverka-1743132583.html
https://ria.ru/20210708/proisshestviya-1740416339.html
https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738911895.html
рязань
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949403_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8e16ec7e3f50074204835fd062337e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязань, москва, николай любимов, россия
15:57 20.08.2021
 
Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского стала достоянием рязанцев

Любимов: первая берестяная грамота Переяславля Рязанского стала достоянием рязанцев

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского, найденная во время раскопок, стала достоянием жителей Рязанской области, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов в ходе обсуждения поддержки археологических исследований в регионе.
Первая берестяная грамота была найдена 14 августа на территории Введенского раскопа в Кремле Переяславля Рязанского.
На обсуждении поддержки археологических исследований Николай Любимов подчеркнул, что Рязань – десятый город в России и тринадцатый в мире, где были найдены такие памятники древней письменности.
"Первая и пока единственная берестяная грамота Переяславля Рязанского – достояние рязанцев! Поэтому после того, как грамоту обработают и расшифруют в Москве, она обязательно вернется в Рязань, в наш музей", – сказал глава региона.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:45
В Рязани начали проверку после публикации видео с избиением девушки
По словам Любимова, очень важно оказывать разностороннюю поддержку археологическим работам в регионе.
"Мы должны поощрять археологическое дело, повышать к нему интерес. Я думаю, что с этим мы обязательно справимся. Хочу услышать ваши предложения по созданию школы молодых археологов, такой проект вполне мог бы претендовать на грант. Предлагаю поработать над этим совместно с педуниверситетом, нашими специалистами. Рязанцы гордятся своей историей, и эту гордость надо подпитывать не искусственно, а естественным путем!" – сказал Любимов.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 12:35
В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей
Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина сообщила участникам обсуждения, что уже готов комплексный проект, который будет включать в себя просветительские и методические занятия с учителями истории, вебинары и дистанционные конференции, чтобы охватить все муниципалитеты Рязанской области.
"Это вполне реальный проект, и мы его в течение года сможем сделать", – отметила Щетинкина.
Участники обсуждения подняли вопрос помещений для хранения, обработки и экспонирования археологических находок. Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов сообщил, что эта тема уже давно в процессе обсуждения.
"Губернатор предложил создать на рязанской земле межрегиональный центр с организацией фондохранения рядом со Старой Рязанью. Это предложение получило поддержку депутата Государственной думы от Рязанской области Андрея Макарова", – сказал Попов.
Николай Любимов добавил, что этот вопрос будет подниматься на самом высоком уровне вплоть до президента РФ.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 15:09
В Рязани суд дал 16 лет киллеру за убийство предпринимателя
 
Рязанская областьРязаньМоскваНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния