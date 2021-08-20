https://ria.ru/20210820/gramota-1746563029.html

Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского стала достоянием рязанцев

Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского стала достоянием рязанцев - РИА Новости, 20.08.2021

Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского стала достоянием рязанцев

Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского, найденная во время раскопок, стала достоянием жителей Рязанской области, заявил в пятницу губернатор Николай... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:57

2021-08-20T15:57

2021-08-20T15:57

рязанская область

рязань

москва

николай любимов

россия

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РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Первая берестяная грамота Переяславля Рязанского, найденная во время раскопок, стала достоянием жителей Рязанской области, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов в ходе обсуждения поддержки археологических исследований в регионе.Первая берестяная грамота была найдена 14 августа на территории Введенского раскопа в Кремле Переяславля Рязанского.На обсуждении поддержки археологических исследований Николай Любимов подчеркнул, что Рязань – десятый город в России и тринадцатый в мире, где были найдены такие памятники древней письменности."Первая и пока единственная берестяная грамота Переяславля Рязанского – достояние рязанцев! Поэтому после того, как грамоту обработают и расшифруют в Москве, она обязательно вернется в Рязань, в наш музей", – сказал глава региона.По словам Любимова, очень важно оказывать разностороннюю поддержку археологическим работам в регионе."Мы должны поощрять археологическое дело, повышать к нему интерес. Я думаю, что с этим мы обязательно справимся. Хочу услышать ваши предложения по созданию школы молодых археологов, такой проект вполне мог бы претендовать на грант. Предлагаю поработать над этим совместно с педуниверситетом, нашими специалистами. Рязанцы гордятся своей историей, и эту гордость надо подпитывать не искусственно, а естественным путем!" – сказал Любимов.Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина сообщила участникам обсуждения, что уже готов комплексный проект, который будет включать в себя просветительские и методические занятия с учителями истории, вебинары и дистанционные конференции, чтобы охватить все муниципалитеты Рязанской области."Это вполне реальный проект, и мы его в течение года сможем сделать", – отметила Щетинкина.Участники обсуждения подняли вопрос помещений для хранения, обработки и экспонирования археологических находок. Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов сообщил, что эта тема уже давно в процессе обсуждения."Губернатор предложил создать на рязанской земле межрегиональный центр с организацией фондохранения рядом со Старой Рязанью. Это предложение получило поддержку депутата Государственной думы от Рязанской области Андрея Макарова", – сказал Попов.Николай Любимов добавил, что этот вопрос будет подниматься на самом высоком уровне вплоть до президента РФ.

https://ria.ru/20210727/proverka-1743132583.html

https://ria.ru/20210708/proisshestviya-1740416339.html

https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738911895.html

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рязань, москва, николай любимов, россия