https://ria.ru/20210820/gladkov-1746627764.html

Комиссия Минздрава проверит белгородскую систему здравоохранения

Комиссия Минздрава проверит белгородскую систему здравоохранения - РИА Новости, 20.08.2021

Комиссия Минздрава проверит белгородскую систему здравоохранения

Комиссия Минздрава РФ оценит работу системы здравоохранения Белгородской области, что позволит повысить качество оказываемых медицинских услуг в регионе, заявил РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:09

2021-08-20T21:09

2021-08-20T21:09

белгородская область

ракитянский район

здоровье - общество

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 авг – РИА Новости. Комиссия Минздрава РФ оценит работу системы здравоохранения Белгородской области, что позволит повысить качество оказываемых медицинских услуг в регионе, заявил врио губернатора Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области проводит прямую линию с жителями региона.Жительница поселка Готня Ракитянского района рассказала главе области, что записаться к врачу можно только на три-четыре недели вперед. Жалобы на нехватку медработников звучали и в других обращениях на прямую линию. Отвечая обратившимся, Гладков отметил, что в регионе занято 87% вакансий и не хватает еще 160 врачей."Выделили почти 700 миллионов рублей для предоставления квартир 160 врачам. Задача – до 1 января 2022 года заполнить 100% вакансий", – сказал глава области.Гладков сообщил, что на покупку медицинского оборудования в бюджете региона уже заложено 1,5 миллиарда рублей и до конца года планируются добавить еще столько же.Также глава региона обозначил претензии жителей области по обеспечению льготными лекарствами. В частности, люди жалуются, что их либо нельзя получить, либо лекарства не такие, которые нужны."Хотелось бы, чтобы каждый рубль был понятно использован. Будем внимательно готовить техзадания к закупкам, чтобы избежать этих проблем. Будем следить за объемом лекарств, который планируем закупить в следующем году", – сказал Гладков.В ходе прямой линии он сообщил, что обратился к министру здравоохранения РФ, и в Белгородскую область с проверкой работы региональной системы здравоохранения приедет комиссия."Чтобы получить экспертную оценку и качественно принимать решения. Мы должны всем медицинским сообществом ответить на все требования людей. Желание большое, людей компетентных много. Надеюсь, жители региона почувствуют улучшения. Но на это нужно время", – пояснил Гладков.

https://ria.ru/20210820/gladkov-1746627438.html

https://ria.ru/20210816/poezd-1745956451.html

белгородская область

ракитянский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, ракитянский район, здоровье - общество, россия, вячеслав гладков