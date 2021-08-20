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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/gagarina-1746600120.html
Полина Гагарина обогнала бессонницу в клипе на песню "Вчера"
Полина Гагарина обогнала бессонницу в клипе на песню "Вчера" - РИА Новости, 20.08.2021
Полина Гагарина обогнала бессонницу в клипе на песню "Вчера"
На YouTube-канале Полины Гагариной опубликован клип на ее песню "Вчера". О выходе нового ролика певица сообщила в своем Instagram-аккаунте. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:10
2021-08-20T19:10
культура
полина гагарина
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На YouTube-канале Полины Гагариной опубликован клип на ее песню "Вчера". О выходе нового ролика певица сообщила в своем Instagram-аккаунте. В ролике показано, как героиня, образ которой воплотила поп-звезда, выпрыгивает из машины, движущейся по широкой трассе, и начинает танцевать на дороге. "Сломано то, что не склеить. Я тебе больше не верю. Молча уйдем без истерик. Все. В танце убиваю бессонницу, обгоняю с бешеной скоростью, вчера, вчера", — поет Гагарина. Фанатам клип понравился. "Все-таки Алан видит Полину по-особенному. Песня крутая, клип неожиданный. Кайф", "Трек слушается на одном дыхании! Музыка закончилась, а видеоряд до сих пор держит внимание! Это реально что-то новое...", "Это минимум "Лучшее женское видео". Вот вам будущий победитель в таких номинациях", — не скрывают восторг пользователи.
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полина гагарина, новости культуры, музыка
19:10 20.08.2021
 

Полина Гагарина обогнала бессонницу в клипе на песню "Вчера"

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На YouTube-канале Полины Гагариной опубликован клип на ее песню "Вчера". О выходе нового ролика певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Мой новый портрет! Дерзкий! Сильный! Юный! Уверенный! Алан Бадоев (режиссер видео, — Прим. ред) почувствовал перемены, которые со мной произошли и отразил их в клипе, в настроении, в скорости, с которой мы меняемся в стремительном потоке", — заявила Полина.

В ролике показано, как героиня, образ которой воплотила поп-звезда, выпрыгивает из машины, движущейся по широкой трассе, и начинает танцевать на дороге. "Сломано то, что не склеить. Я тебе больше не верю. Молча уйдем без истерик. Все. В танце убиваю бессонницу, обгоняю с бешеной скоростью, вчера, вчера", — поет Гагарина.
Фанатам клип понравился. "Все-таки Алан видит Полину по-особенному. Песня крутая, клип неожиданный. Кайф", "Трек слушается на одном дыхании! Музыка закончилась, а видеоряд до сих пор держит внимание! Это реально что-то новое...", "Это минимум "Лучшее женское видео". Вот вам будущий победитель в таких номинациях", — не скрывают восторг пользователи.
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