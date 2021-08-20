https://ria.ru/20210820/gagarina-1746600120.html

Полина Гагарина обогнала бессонницу в клипе на песню "Вчера"

Полина Гагарина обогнала бессонницу в клипе на песню "Вчера" - РИА Новости, 20.08.2021

Полина Гагарина обогнала бессонницу в клипе на песню "Вчера"

На YouTube-канале Полины Гагариной опубликован клип на ее песню "Вчера". О выходе нового ролика певица сообщила в своем Instagram-аккаунте. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:10

2021-08-20T19:10

2021-08-20T19:10

культура

полина гагарина

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На YouTube-канале Полины Гагариной опубликован клип на ее песню "Вчера". О выходе нового ролика певица сообщила в своем Instagram-аккаунте. В ролике показано, как героиня, образ которой воплотила поп-звезда, выпрыгивает из машины, движущейся по широкой трассе, и начинает танцевать на дороге. "Сломано то, что не склеить. Я тебе больше не верю. Молча уйдем без истерик. Все. В танце убиваю бессонницу, обгоняю с бешеной скоростью, вчера, вчера", — поет Гагарина. Фанатам клип понравился. "Все-таки Алан видит Полину по-особенному. Песня крутая, клип неожиданный. Кайф", "Трек слушается на одном дыхании! Музыка закончилась, а видеоряд до сих пор держит внимание! Это реально что-то новое...", "Это минимум "Лучшее женское видео". Вот вам будущий победитель в таких номинациях", — не скрывают восторг пользователи.

https://ria.ru/20210820/sheeran-1746545301.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полина гагарина, новости культуры, музыка