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Россияне считают, что гаджеты упрощают жизнь, показало исследование
Россияне считают, что гаджеты упрощают жизнь, показало исследование - РИА Новости, 20.08.2021
Россияне считают, что гаджеты упрощают жизнь, показало исследование
Большинство жителей России поддерживают развитие современных технологий и считают, что жизнь с гаджетами становится проще, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:35
2021-08-20T15:40
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Большинство жителей России поддерживают развитие современных технологий и считают, что жизнь с гаджетами становится проще, говорится в исследовании международного разработчика антивирусных решений ESET.В онлайн-исследовании участвовали более 1,1 тысячи пользователей из городов-миллионников РФ."Выяснилось, что большинство жителей страны (56%) полностью поддерживают развитие современных технологий, так как считают, что гаджеты упрощают жизнь. Однако 41% респондентов все же более критично относятся к прогрессу и находят полезными не все инновации", - говорится в исследовании.Кроме того, компания отмечает, что "злом" новые технологии считают в основном респонденты от 18 до 24 лет. Приоритетным преимуществом использования технологий респонденты назвали комфортную жизнь, возможность поддерживать контакт с людьми по всему миру и экономить свое время. К минусам цифровизации опрошенные отнесли отсутствие живого общения, появление лени, уязвимость к тотальной слежке и отсутствие приватности.По версии разработчика, в топ-5 технологий будущего, в которые верят россияне, вошли умные дома и квартиры, осуществление доставки при помощи дронов, повсеместное распространение беспилотных автомобилей, замена людей роботами на рабочих местах и доступность космического туризма. К самым маловероятным технологиям россияне отнесли вживление чипов в голову и распространение цифровых аватаров.
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общество, технологии, россия
15:35 20.08.2021 (обновлено: 15:40 20.08.2021)
 
Россияне считают, что гаджеты упрощают жизнь, показало исследование

Международный разработчик антивирусных решений ESET: россияне считают, что гаджеты упрощают жизнь

© Depositphotos / damrong8899Беспроводные гаджеты
Беспроводные гаджеты - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / damrong8899
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Большинство жителей России поддерживают развитие современных технологий и считают, что жизнь с гаджетами становится проще, говорится в исследовании международного разработчика антивирусных решений ESET.
В онлайн-исследовании участвовали более 1,1 тысячи пользователей из городов-миллионников РФ.
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"Выяснилось, что большинство жителей страны (56%) полностью поддерживают развитие современных технологий, так как считают, что гаджеты упрощают жизнь. Однако 41% респондентов все же более критично относятся к прогрессу и находят полезными не все инновации", - говорится в исследовании.
Кроме того, компания отмечает, что "злом" новые технологии считают в основном респонденты от 18 до 24 лет. Приоритетным преимуществом использования технологий респонденты назвали комфортную жизнь, возможность поддерживать контакт с людьми по всему миру и экономить свое время. К минусам цифровизации опрошенные отнесли отсутствие живого общения, появление лени, уязвимость к тотальной слежке и отсутствие приватности.
По версии разработчика, в топ-5 технологий будущего, в которые верят россияне, вошли умные дома и квартиры, осуществление доставки при помощи дронов, повсеместное распространение беспилотных автомобилей, замена людей роботами на рабочих местах и доступность космического туризма. К самым маловероятным технологиям россияне отнесли вживление чипов в голову и распространение цифровых аватаров.
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