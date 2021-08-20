https://ria.ru/20210820/gadzhety-1746557805.html

Россияне считают, что гаджеты упрощают жизнь, показало исследование

Россияне считают, что гаджеты упрощают жизнь, показало исследование - РИА Новости, 20.08.2021

Россияне считают, что гаджеты упрощают жизнь, показало исследование

Большинство жителей России поддерживают развитие современных технологий и считают, что жизнь с гаджетами становится проще, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:35

2021-08-20T15:35

2021-08-20T15:40

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Большинство жителей России поддерживают развитие современных технологий и считают, что жизнь с гаджетами становится проще, говорится в исследовании международного разработчика антивирусных решений ESET.В онлайн-исследовании участвовали более 1,1 тысячи пользователей из городов-миллионников РФ."Выяснилось, что большинство жителей страны (56%) полностью поддерживают развитие современных технологий, так как считают, что гаджеты упрощают жизнь. Однако 41% респондентов все же более критично относятся к прогрессу и находят полезными не все инновации", - говорится в исследовании.Кроме того, компания отмечает, что "злом" новые технологии считают в основном респонденты от 18 до 24 лет. Приоритетным преимуществом использования технологий респонденты назвали комфортную жизнь, возможность поддерживать контакт с людьми по всему миру и экономить свое время. К минусам цифровизации опрошенные отнесли отсутствие живого общения, появление лени, уязвимость к тотальной слежке и отсутствие приватности.По версии разработчика, в топ-5 технологий будущего, в которые верят россияне, вошли умные дома и квартиры, осуществление доставки при помощи дронов, повсеместное распространение беспилотных автомобилей, замена людей роботами на рабочих местах и доступность космического туризма. К самым маловероятным технологиям россияне отнесли вживление чипов в голову и распространение цифровых аватаров.

https://ria.ru/20210621/gadzhety-1737833223.html

https://ria.ru/20210809/iphone-1744723229.html

россия

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общество, технологии, россия