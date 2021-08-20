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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/festival-1746613089.html
Киселев открыл 19-й фестиваль Koktebel Jazz Party
Киселев открыл 19-й фестиваль Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 20.08.2021
Киселев открыл 19-й фестиваль Koktebel Jazz Party
Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев открыл 19-й фестиваль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:19
2021-08-20T20:03
культура
дмитрий киселев
фестиваль koktebel jazz party
общество
коктебель
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев открыл 19-й фестиваль, передает корреспондент РИА Новости.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском туристическом поселке Коктебель и продлится до 22 августа."Спасибо за то, что вы прибыли. Пожалуйста, чувствуйте себя пассажирами авиалайнера", - обратился Киселев к гостям фестиваля, собравшимся сегодня на берегу моря.Основатель фестиваля напомнил гостям о необходимости ношения защитных масок на площадках мероприятия."Мы исполняем рекомендации Роспотребнадзора, мы их поддерживаем и делаем это сознательно", - подчеркнул он."Итак! 19-й фестиваль Koktebel Jazz Party. Этот авиалайнер полетел!" - объявил Киселев.Вход зрителей на площадку фестиваля Koktebel Jazz Party организован с соблюдении строгих мер безопасности – у них проверяют документы о вакцинации или справки о наличии антител или отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, все присутствующие должны носить маску, передает корреспондент РИА Новости.По дороге к площадке фестиваля установлено несколько пропускных пунктов, где у зрителей, которые приобрели билеты через сайт фестиваля, сотрудники полиции и службы безопасности мероприятия проверяют документы. Не имеющим с собой средств профилактики раздают маски. Кроме того, зрители проходят через рамки металлоискателя.Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в этом году работать не будет, на территории площадки фестиваля не будет продажи еды и алкогольных напитков, о таких мерах профилактики COVID-19 сообщил ранее основатель фестиваля Дмитрий Киселев. В прежние годы организаторы продавали билеты как на площадку перед сценой, так и на пляжную зону. В 2021 году максимальное число зрителей составит 300 человек, стулья в зоне перед сценой расставлены в шахматном порядке из-за мер безопасности.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210820/ansambl-1746581557.html
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Открытие фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Дмитрий Киселев открыл трехдневный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
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дмитрий киселев, фестиваль koktebel jazz party, общество, коктебель, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
19:19 20.08.2021 (обновлено: 20:03 20.08.2021)
 
Киселев открыл 19-й фестиваль Koktebel Jazz Party

Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев открыл 19-й международный фестиваль в Крыму

Читать ria.ru в
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев открыл 19-й фестиваль, передает корреспондент РИА Новости.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском туристическом поселке Коктебель и продлится до 22 августа.
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер во время проверки звука, настройки звукового оборудования (Саундчекинг) на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 17:11Культура
Уральский джазовый ансамбль рассказал об ожиданиях от Koktebel Jazz Party
"Спасибо за то, что вы прибыли. Пожалуйста, чувствуйте себя пассажирами авиалайнера", - обратился Киселев к гостям фестиваля, собравшимся сегодня на берегу моря.
Основатель фестиваля напомнил гостям о необходимости ношения защитных масок на площадках мероприятия.
"Мы исполняем рекомендации Роспотребнадзора, мы их поддерживаем и делаем это сознательно", - подчеркнул он.
"Итак! 19-й фестиваль Koktebel Jazz Party. Этот авиалайнер полетел!" - объявил Киселев.
Певица Екатерина Готлиб (Шемякина), музыкант Александр Гершман, певцы Майя Сайк и Лаванс Колли (слева направо) на пресс-конференции музыкального коллектива Sasha's Block в рамках открытия Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 14:59Культура
Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
Вход зрителей на площадку фестиваля Koktebel Jazz Party организован с соблюдении строгих мер безопасности – у них проверяют документы о вакцинации или справки о наличии антител или отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, все присутствующие должны носить маску, передает корреспондент РИА Новости.
По дороге к площадке фестиваля установлено несколько пропускных пунктов, где у зрителей, которые приобрели билеты через сайт фестиваля, сотрудники полиции и службы безопасности мероприятия проверяют документы. Не имеющим с собой средств профилактики раздают маски. Кроме того, зрители проходят через рамки металлоискателя.
Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в этом году работать не будет, на территории площадки фестиваля не будет продажи еды и алкогольных напитков, о таких мерах профилактики COVID-19 сообщил ранее основатель фестиваля Дмитрий Киселев. В прежние годы организаторы продавали билеты как на площадку перед сценой, так и на пляжную зону. В 2021 году максимальное число зрителей составит 300 человек, стулья в зоне перед сценой расставлены в шахматном порядке из-за мер безопасности.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 13:50Культура
Киселев рассказал, как Koktebel Jazz Party сохраняет культурные мосты
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
LIVE: Первый день Koktebel Jazz Party – 2021 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 19:00
Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party — 2021. Прямая трансляция
 
КультураДмитрий КиселевФестиваль Koktebel Jazz PartyОбществоКоктебельРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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