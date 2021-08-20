https://ria.ru/20210820/festival-1746537209.html

Киселев рассказал, как Koktebel Jazz Party сохраняет культурные мосты

Киселев рассказал, как Koktebel Jazz Party сохраняет культурные мосты - РИА Новости, 20.08.2021

Киселев рассказал, как Koktebel Jazz Party сохраняет культурные мосты

Участниками Koktebel Jazz Party в Крыму каждый год становятся зарубежные исполнители, культурные мосты должны сохраняться, и несмотря на санкции против России,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:50

2021-08-20T13:50

2021-08-20T13:50

культура

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сша

коктебель

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владимир путин

дмитрий киселев

фестиваль koktebel jazz party

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Участниками Koktebel Jazz Party в Крыму каждый год становятся зарубежные исполнители, культурные мосты должны сохраняться, и несмотря на санкции против России, джаз находится вне политики, заявил основатель фестиваля Дмитрий Киселев.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа при строгом соблюдении мер безопасности по COVID-19. Количество зрителей фестиваля в этом году ограничено до 300 человек.На пресс-конференции перед открытием фестиваля Киселев напомнил, что организаторы никогда заранее не объявляют иностранных участников. По его словам, это позволяет избежать неприятных последствий для самих артистов, которым, как показывает опыт проведения фестиваля, могут быть назначены штрафы за посещение Крыма со стороны властей той или иной страны."Мы существуем в жёстких условиях санкций, но тем не менее джаз вне политики. Это не политизированная история. Культурные мосты должны сохраняться", - сказал Киселев.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210820/festival-1746533971.html

https://ria.ru/20210820/koktebeljazzparty-1746268812.html

сша

коктебель

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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