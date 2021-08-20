https://ria.ru/20210820/festival-1746533971.html

Более 200 коллективов выступили на Koktebel Jazz Party с момента основания

Более 200 коллективов выступили на Koktebel Jazz Party с момента основания - РИА Новости, 20.08.2021

Более 200 коллективов выступили на Koktebel Jazz Party с момента основания

Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания - с 2003 года, сообщил основатель фестиваля Дмитрий Киселев. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:32

2021-08-20T13:32

2021-08-20T14:08

сша

коктебель

куба

владимир путин

дмитрий киселев

фестиваль koktebel jazz party

культура

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Более 200 коллективов выступили на площадке Koktebel Jazz Party в Крыму с момента его основания - с 2003 года, сообщил основатель фестиваля Дмитрий Киселев.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа при строгом соблюдении мер по нераспространению COVID-19.Он отметил, что за эти годы фестиваль преодолел не одно препятствие на своем пути."Наш фестиваль оказался необычайно устойчивым: он пережил перемену в национальной принадлежности в результате референдума, стихийные бедствия, запрет на выдачу виз американским посольством и, соответственно, ужесточение принципов взаимности со стороны России. Он переживает пандемию уже второй год. Мы гордимся такой нашей плавучестью", - сказал Киселев.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210820/koktebeljazzparty-1746268812.html

https://ria.ru/20210820/koktebeljazzparty-1746531709.html

https://ria.ru/20210820/festival-1746510835.html

сша

коктебель

куба

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