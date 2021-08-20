https://ria.ru/20210820/festival-1746510835.html
В Крыму начал работу пресс-центр Koktebel Jazz Party
В Крыму начал работу пресс-центр Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 20.08.2021
В Крыму начал работу пресс-центр Koktebel Jazz Party
Пресс-центр Koktebel Jazz Party начал работу в Крыму, журналистов пускают строго при предъявлении необходимых документов, подтверждающих отсутствие заражения... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:29
2021-08-20T11:29
2021-08-20T12:14
культура
общество
коктебель
республика крым
владимир путин
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россия
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Пресс-центр Koktebel Jazz Party начал работу в Крыму, журналистов пускают строго при предъявлении необходимых документов, подтверждающих отсутствие заражения COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест. Все сотрудники площадки, а также журналисты в обязательном порядке носят маски. При ее отсутствии войти в пресс-центр не удастся."Журналисты очень ответственно отнеслись к нашему настоятельному требованию иметь один из трех необходимых документов. Все понимают прекрасно, что ситуация непростая. Напряжения нет, люди ответственно подходят к этому", - рассказал РИА Новости один из организаторов.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку также потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Проверка документов на входе в пресс-центр Koktebel Jazz Party
Пресс-центр Koktebel Jazz Party начал работу в Крыму, журналистов пускают строго при предъявлении необходимых документов, подтверждающих отсутствие заражения COVID-19.
2021-08-20T11:29
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, коктебель, республика крым, владимир путин, фестиваль koktebel jazz party, россия
11:29 20.08.2021 (обновлено: 12:14 20.08.2021)
В Крыму начал работу пресс-центр Koktebel Jazz Party
Пресс-центр Koktebel Jazz Party в Крыму начал работу в условиях жестких мер против COVID-19
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Пресс-центр Koktebel Jazz Party начал работу в Крыму, журналистов пускают строго при предъявлении необходимых документов, подтверждающих отсутствие заражения COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель
с 20 по 22 августа. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест. Все сотрудники площадки, а также журналисты в обязательном порядке носят маски. При ее отсутствии войти в пресс-центр не удастся.
"Журналисты очень ответственно отнеслись к нашему настоятельному требованию иметь один из трех необходимых документов. Все понимают прекрасно, что ситуация непростая. Напряжения нет, люди ответственно подходят к этому", - рассказал РИА Новости один из организаторов.
Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку также потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса.
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США
), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба
), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия
), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин
. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".