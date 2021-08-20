https://ria.ru/20210820/festival-1746510835.html

В Крыму начал работу пресс-центр Koktebel Jazz Party

В Крыму начал работу пресс-центр Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 20.08.2021

В Крыму начал работу пресс-центр Koktebel Jazz Party

Пресс-центр Koktebel Jazz Party начал работу в Крыму, журналистов пускают строго при предъявлении необходимых документов, подтверждающих отсутствие заражения... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:29

2021-08-20T11:29

2021-08-20T12:14

культура

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фестиваль koktebel jazz party

россия

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Пресс-центр Koktebel Jazz Party начал работу в Крыму, журналистов пускают строго при предъявлении необходимых документов, подтверждающих отсутствие заражения COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест. Все сотрудники площадки, а также журналисты в обязательном порядке носят маски. При ее отсутствии войти в пресс-центр не удастся."Журналисты очень ответственно отнеслись к нашему настоятельному требованию иметь один из трех необходимых документов. Все понимают прекрасно, что ситуация непростая. Напряжения нет, люди ответственно подходят к этому", - рассказал РИА Новости один из организаторов.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку также потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210811/festival-1745306364.html

https://ria.ru/20210819/festival-1746372260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Проверка документов на входе в пресс-центр Koktebel Jazz Party Пресс-центр Koktebel Jazz Party начал работу в Крыму, журналистов пускают строго при предъявлении необходимых документов, подтверждающих отсутствие заражения COVID-19. 2021-08-20T11:29 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коктебель, республика крым, владимир путин, фестиваль koktebel jazz party, россия