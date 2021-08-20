https://ria.ru/20210820/egipet-1746510610.html

Туроператоры рассказали, в какие музеи можно пойти на курортах Египта

Туроператоры рассказали, в какие музеи можно пойти на курортах Египта - РИА Новости, 20.08.2021

Туроператоры рассказали, в какие музеи можно пойти на курортах Египта

На египетских курортах работают два исторических музея, так что для того, чтобы увидеть культурные артефакты, туристам не обязательно ехать в Каир, сообщает... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:55

2021-08-20T12:55

2021-08-20T12:55

туризм

египет

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

тутанхамон

древний египет

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На египетских курортах работают два исторических музея, так что для того, чтобы увидеть культурные артефакты, туристам не обязательно ехать в Каир, сообщает АТОР.По инициативе министерства туризма и древностей в 2020 году в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе заработали два музея, посвященные египетской цивилизации.В Хургаде собрано более 1500 артефактов. Экспонаты распределены по залам в соответствии с эпохами и тематическими разделами. Здесь есть и предметы эпохи Древнего Египта, включая несколько вещей из гробницы Тутанхамона, и коптские иконы, и футляр, в который помещены свитки Торы. А также портреты и украшения эпохи османов. Подписи — на арабском и английском языках.Есть в музее статуя Меритамон, дочери Рамзеса II, правившего в XIII веке до нашей эры. Из-за загадочной улыбки девушку называют древнеегипетской Мона Лизой.В музее в Шарм-эш-Шейхе представлены три исторических периода: фараонов, греко-римский и исламский. Здесь можно узнать, как в Древнем Египте обстояли дела с наукой, медициной, математикой, ремеслами, как вели семейный быт.Из интересных экспонатов – мумии кошек и голова царицы Хатшепсут, которая находилась перед колоннадой ее погребального храма. А еще коллекция папирусов и косметических и парфюмерных сосудов.Музеи работают ежедневно до 23 часов.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

египет

шарм-эш-шейх

хургада

древний египет

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