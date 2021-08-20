https://ria.ru/20210820/dzhaz-1746572680.html

К столетию российского джаза планируется снять российско-американский фильм

К столетию российского джаза планируется снять российско-американский фильм - РИА Новости, 20.08.2021

К столетию российского джаза планируется снять российско-американский фильм

Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и создатель американской группы Sasha's Block Александр Гершман рассказали о планах снять... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:36

2021-08-20T16:36

2021-08-20T20:14

культура

коктебель

ялта

дмитрий киселев

koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 20 авг - РИА Новости. Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и создатель американской группы Sasha's Block Александр Гершман рассказали о планах снять российско-американский музыкальный фильм, посвященный 100-летию российского джаза.Киселев сообщил на пресс-конференции в Коктебеле, что идея принадлежит им обоим. По их инициативе затевается совместный российско-американский музыкальный проект на русском языке, который будет приурочен к двадцатому фестивалю Koktebel Jazz Party и 100-летию отечественного джаза (его будут отмечать осенью 2022 года).По его словам, уже написано много музыки к будущей картине, сейчас идет работа над сценарием."Проект станет совместным американо-российским, сейчас мы ищем американского хореографа, режиссера, кастингом пока не занимались – рано… Вероятно, наш кастинг тоже будет интернациональным. Я вижу несколько хороших западных актеров и актрис, которые могли сыграть в фильме", - сказал Гершман.Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости сказал, что группа Sasha's Block будет приглашена на 20-й юбилейный фестиваль в Коктебеле.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210820/festival-1746537209.html

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Подготовка к открытию международного фестиваля Koktebel Jazz Party Последние приготовления к открытию международного фестиваля Koktebel Jazz Party (20-22 августа) идут в Крыму. Гостям потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку об антителах, либо сертификат о вакцинации. Концерты для основной части любителей джаза пройдут в новом формате: будут организованы онлайн-трансляции на сайте фестиваля и в соцсетях. 2021-08-20T16:36 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, ялта, дмитрий киселев, koktebel jazz party — 2021