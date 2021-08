https://ria.ru/20210820/dozhd-1746637937.html

Источник рассказал о зарубежном финансировании "Дождя"*

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Телеканал "Дождь"*, признанный в пятницу иноагентом, получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций, сообщил РИА Новости источник в одном из российских ведомств.Ранее главред "Дождя"* Филипп Дзядко, комментируя решение Минюста РФ о включении телеканала в список СМИ-иноагентов, заявил, что "все 11 лет своего существования "Дождь"* работает в полном соответствии с российским законодательством, все… источники финансирования известны"."Зарубежное финансирование шло как минимум с 2016 года. Как минимум на сумму 3,7 миллиона рублей. С ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020-го - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016-го по январь 2018-го - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других", - сказал источник.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

