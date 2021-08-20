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Источник рассказал о зарубежном финансировании "Дождя"*
Источник рассказал о зарубежном финансировании "Дождя"* - РИА Новости, 20.08.2021
Источник рассказал о зарубежном финансировании "Дождя"*
Телеканал "Дождь"*, признанный в пятницу иноагентом, получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:03
2021-08-20T23:05
политехнический музей
sanofi
мальта
филипп дзядко
благотворительный фонд "арифметика добра"
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Телеканал "Дождь"*, признанный в пятницу иноагентом, получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций, сообщил РИА Новости источник в одном из российских ведомств.Ранее главред "Дождя"* Филипп Дзядко, комментируя решение Минюста РФ о включении телеканала в список СМИ-иноагентов, заявил, что "все 11 лет своего существования "Дождь"* работает в полном соответствии с российским законодательством, все… источники финансирования известны"."Зарубежное финансирование шло как минимум с 2016 года. Как минимум на сумму 3,7 миллиона рублей. С ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020-го - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016-го по январь 2018-го - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других", - сказал источник.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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политехнический музей, sanofi, мальта, филипп дзядко, благотворительный фонд "арифметика добра", россия
23:03 20.08.2021 (обновлено: 23:05 20.08.2021)
 
Источник рассказал о зарубежном финансировании "Дождя"*

Телеканал "Дождь"* получил более 3,7 миллиона рублей из-за рубежа с 2016 года, сообщил источник

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Телеканал "Дождь"*, признанный в пятницу иноагентом, получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций, сообщил РИА Новости источник в одном из российских ведомств.
Ранее главред "Дождя"* Филипп Дзядко, комментируя решение Минюста РФ о включении телеканала в список СМИ-иноагентов, заявил, что "все 11 лет своего существования "Дождь"* работает в полном соответствии с российским законодательством, все… источники финансирования известны".
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"Зарубежное финансирование шло как минимум с 2016 года. Как минимум на сумму 3,7 миллиона рублей. С ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020-го - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016-го по январь 2018-го - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других", - сказал источник.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
 
Политехнический музейSanofiМальтаФилипп ДзядкоБлаготворительный фонд "Арифметика добра"Россия
 
 
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