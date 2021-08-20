https://ria.ru/20210820/dokumenty-1746480367.html

ФСБ рассекретила имена граждан СССР, на которых японцы испытывали биооружие

ФСБ рассекретила имена граждан СССР, на которых японцы испытывали биооружие - РИА Новости, 20.08.2021

ФСБ рассекретила имена граждан СССР, на которых японцы испытывали биооружие

Фамилии советских военнопленных, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны под пытками не смогли заставить работать против СССР и в 1945 году... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T03:09

2021-08-20T03:09

2021-08-20T04:14

общество

токио

ссср

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хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Фамилии советских военнопленных, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны под пытками не смогли заставить работать против СССР и в 1945 году отправили на смерть в специальный отряд 731-й Квантунской армии, где на них испытывали бактериологическое оружие, опубликованы в документах, впервые рассекреченных ФСБ России.20 августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии. В Маньчжурии были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия. Таким образом, освободив Маньчжурию, советские войска спасли мир от новой катастрофы - бактериологической войны, которую планировала Япония.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – протоколы допросов начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы и его заместителя, руководителя информационно-следственного отделения концлагеря Кендзи Ямагиси, допросы проводились в 1948-1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу."Приют" для обреченныхВ 1930-1945 годах в плену у японцев, прежде всего в Маньчжурии, по разным причинам оказались несколько тысяч советских граждан. В их числе красноармейцы, считавшиеся пропавшими без вести в ходе боев на озере Хасан в 1938 году и реке Халхин-Гол в 1939 году. Многих людей японцы выкрадывали на территории СССР и затем насильно вывозили к себе. Многих советских граждан, оказавшихся в Маньчжурии, поместили в концлагерь "Хогоин" ("Приют") в районе Харбина. Узников "Хогоина" отправляли на опыты в отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии. Отряд 731 располагался на окраине Харбина недалеко от лагеря "Хогоин".На допросе в июне 1948 года Иидзима рассказал, что работал начальником лагеря "Хогоин" с февраля 1945 года до капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года. Лагерь находился в ведении Харбинской японской военной миссии (ЯВМ). Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Харбинская ЯВМ была руководящим органом для всех других военных миссий и их отделений.По словам Иидзимы, лагерь "Хогоин" был рассчитан на 150 человек, в нем содержались "одни лишь русские люди, исключительно мужчины". В числе них, в частности, были случайно приземлившиеся на территории Маньчжурии советские летчики, гражданские советские лица, захваченные японцами на границе.Как показал на допросе в январе 1948 года заместитель начальника концлагеря "Хогоин" Кендзи Ямагиси, "основной оперативной целевой установкой этого лагеря являлась обработка попавших в этот лагерь советских военнослужащих в японском направлении и получении от них максимума известных им данных о структуре, мощи, боеготовности и дислокации частей Советской Армии, экономическом и политическом положении Советского Союза". Также предполагалось получить ряд других разведданных.На допросах к советским гражданам применялись всевозможные пытки, рассказывал Иидзима."Мне (было) известно от руководства Харбинской ЯВМ, что 731-й отряд штаба Квантунской армии занимался изучением действия смертоносных бактерий на организм человека, которому для производства опытов нужны были живые люди", - заявлял на допросе Иидзима."Всего мною в 731-й отряд из лагеря "Хогоин" на верную смерть было отправлено за несколько раз около 40 человек", - сказал он.Имена отправленных на смертьЯмагиси на допросе в октябре 1949 года вспомнил нескольких советских граждан, переданных из "Хогоина" на гибель в отряд 731."Солдат Советской Армии Демченко, который в категорической форме отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе. С моего разрешения к нему применялись меры физического воздействия, его следователи подвергали пытке, подвешивая его за руки, за ноги к балке. Демченко все же показания не давал. Тогда я решил его физически уничтожить и с этой целью отправил его в 731-й отряд", - говорил Ямагиси."За проводимую антияпонскую агитацию я отправил в отряд Исии в июле или начале августа 1945 года офицера Советской Армии Игнатова. Помимо названных, за попытку убежать из лагеря "Хогоин" на физическое уничтожение в 731-й отряд были направлены советские граждане Канев, Перебоев и Романченко", - добавил Ямагиси.По его словам, одному из лагерников, советскому офицеру Кузеванову в середине 1945 года удалось сбежать."Но он был вскоре же пойман и доставлен в лагерь "Хогоин", а впоследствии с моего согласия был отправлен на физическое уничтожение в отряд Исии", - рассказывал Ямагиси.Иидзима и Ямагиси рассказали о процедуре отправки советских граждан в отряд 731.По словам Иидзимы, информационно-следственное отделение лагеря, которым руководил Ямагиси, "на каждого нарушителя лагерного режима составляло документ, на котором я ставил свою фамильную печать"."После этого я лично выезжал в Харбин в ЯВМ, докладывая материал начальнику ЯВМ Акикуса, и только после утверждения в ЯВМ мой заместитель Ямагиси лично организовывал отправку нарушителей в 731 отряд", - говорил Иидзима.Ямагиси, по его словам, давал приказания направлять людей в 731-й отряд без их личных вещей. "Вещи же направлялись в 4-й отдел Харбинской ЯВМ... А данный отдел вещи, особенно военное обмундирование, использовал для нужд миссии. В этой одежде засылались японские разведчики на территорию Советского Союза", - рассказывал Ямагиси.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса, Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.Иидзима и Ямагиси в октябре 1948 года были осуждены Военным трибуналом войск МВД Дальневосточного военного округа также к 25 годам лагерей.Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

https://ria.ru/20210809/dokumenty-1744983509.html

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

https://ria.ru/20210813/kurily-1745653513.html

https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html

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общество, токио, ссср, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), россия