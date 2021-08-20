https://ria.ru/20210820/diplomatiya-1746382663.html

России и Китаю еще покажут. Проигравшие ждут расплаты

России и Китаю еще покажут. Проигравшие ждут расплаты - РИА Новости, 20.08.2021

России и Китаю еще покажут. Проигравшие ждут расплаты

За последние дни стало яснее, как воспринимают ситуацию в Афганистане не те, кто сбежал (США), а те, кто остался. То есть Москва, Пекин и некоторые прочие... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:05

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746400214_0:309:3090:2047_1920x0_80_0_0_098f25ba0a95e747c66675b7f8840efc.jpg

За последние дни стало яснее, как воспринимают ситуацию в Афганистане не те, кто сбежал (США), а те, кто остался. То есть Москва, Пекин и некоторые прочие региональные державы. Как известно, посольство России в Кабуле не закрыто и находится под охраной новых властей, то же относится к так называемому кабульскому Чайна-тауну.Пекин высказался так: "Говорить о том, станет ли Китай устанавливать новые дипломатические отношения с Афганистаном, можно будет только после того, как там сформируется толерантное и открытое правительство, в достаточной мере представляющее интересы своей страны". Это заявил официальный представитель китайского МИД. Но при этом добавил, что Афганистану будет оказана вся возможная помощь, когда ситуация стабилизируется.То есть будет вам город-сад, но до того тот же МИД заметил, что надеется на полный разрыв нового режима с любыми террористическими силами. Так что формула будущей сделки яснее ясного: и признание, и сотрудничество в обмен на не только словесный, но и конкретный отказ новых хозяев страны от поддержки — в случае с Китаем — уйгурских джихадистов и убийц, переселившихся за пределы граничащего с Центральной Азией Синьцзяна, но никоим образом не отказавшихся от своих планов. В случае с Россией формула та же, только террористы обозначены другие, имеющие отношение к Узбекистану и прочим нашим соседям.В любом случае мгновенный захват власти движением "Талибан"* — не худший вариант для Москвы и Пекина. Из многих зол лучше один твердо держащий власть по всей стране экстремальный режим, чем несколько таких же режимов. Пекинские СМИ напоминают, что с 2001 года американские войска уничтожили около 30 тысяч гражданских жителей страны, ранили до 60 тысяч и превратили в беженцев 11 миллионов (из примерно 38 миллионов) человек. Речь не о внутренних столкновениях, а именно о США, которые только в 2019 году нанесли 6825 ударов с беспилотников и сбросили 7423 бомбы — по 20 штук в день.То есть сейчас даже плохая стабильность окажется лучше того хаоса, что был. Об этом, кстати, талибы вели переговоры не только в Москве, но и в Тяньцзине 28 июля. Говорил министр иностранных дел Ван И, видимо, с главой талибской команды — Абдулом Гани Барадаром. Понятно, что торговля о формате будущих отношений с Афганистаном на этих встречах уже началась: хорошо, мы не будем вам мешать в вашем марше на Кабул и прочие города, но какую будущую политику мы от вас получим взамен? Кстати, как минимум в Тяньцзине талибы уже сказали, что терроризм поощрять не будут.Понятно, что до четких договоренностей тут еще очень далеко. Но еще более ясно, кто в этих договоренностях участвовать никоим образом не будет. Дело в том, что в минувший вторник в Москву и Пекин звонил госсекретарь США Энтони Блинкен и вел беседы, в основном о непосредственной и животрепещущей проблеме — о бегстве и технических деталях, с таковым связанных.В России пока не просочились в СМИ такие же колоритные подробности этих разговоров, как это произошло в Китае. Видимо, суть китайской позиции такова: с американцами не о чем говорить по поводу Афганистана. Потому что они наверняка рады как минимум тому, что Пекин — возможно — получит ту самую проблему в виде оживления уйгурских террористов, если, конечно, они будут дружить с победившими талибами. И во всех мыслимых переговорах "по афганской проблеме" будут талибов к этому мягко подталкивать. А если та же проблема нарисуется и у Москвы, то вообще все окажется прекрасно. А больше никаких интересов у Штатов в этом регионе не осталось, все проиграли.Вот строго частное экспертное мнение из Пекина: Китай никак не обязан хоть в чем-то помогать Америке в этом регионе. США строят с КНР (и с Россией) отношения по формуле "конкурировать где надо, сотрудничать где возможно и враждовать, если потребуется". То есть сотрудничать они намерены только там, где им выгодно — но Китай такую логику никогда не примет. Весь объем сотрудничества должен приносить пользу обеим сторонам. А если одной рукой они будут поощрять джихад на наших границах, то зачем нам поддерживать их другую руку в прочих делах?Афганская катастрофа еще долго будет разваливать американскую политику на самых неожиданных направлениях, а уж в Южной и Центральной Азии, как и на Ближнем Востоке, это неизбежно и случится быстро. И нигде это не будет так заметно, как в сложной истории отношений с Пакистаном — отметим, когда-то самым верным союзником Вашингтона во всем регионе.Вот очередная американская паническая публикация о последствиях афганской катастрофы. Автор — бывший пакистанский посол в США, который потом поссорился с руководством страны, вернулся в Америку и там закрепился. В его статье вы увидите все сценарии ужаса для самого Пакистана, который, как известно, талибов породил и вот теперь должен радоваться, что стал ключевой силой в регионе. Вдобавок, напоминает бывший посол, Соединенные Штаты доигрались до того, что именно Пекин стал главным союзником и спонсором Исламабада, и если раньше страна закупала американские вооружения, то сейчас она приобретает китайские.Талибы еще покажут и Китаю, и Америке, и Пакистану, пророчествует посол. В принципе, и такая неприятность не исключается. Поэтому операция по приручению талибов, принуждению их к цивилизованному поведению в мире — она только начинается, и легкой игры не ожидается.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/kitay-1746370497.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746363520.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745877035.html

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы