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Соратник Навального получил год ограничения свободы
Соратник Навального получил год ограничения свободы - РИА Новости, 20.08.2021
Соратник Навального получил год ограничения свободы
Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил к году ограничения свободы соратника Алексея Навального Олега Степанова за подстрекательство к нарушению... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:20
2021-08-20T16:20
происшествия
москва
алексей навальный
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил к году ограничения свободы соратника Алексея Навального Олега Степанова за подстрекательство к нарушению COVID-норм на несогласованном митинге, сообщили РИА Новости в суде."Степанову назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сказали в пресс-службе.В течение этого срока ему будет запрещено уходить из дома по ночам, переезжать и покидать пределы Москвы без уведомления инспектора, а также ходить на массовые мероприятия. Дважды в месяц нужно будет отмечаться в инспекции.Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.Ранее в рамках этого процесса суд приговорил Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы каждую с примерно таким же набором ограничений, а брата Навального Олега - к условному сроку. Дела других фигурантов до приговора еще не дошли.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
https://ria.ru/20210816/yarmysh-1745931241.html
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происшествия, москва, алексей навальный, россия, коронавирус в россии
16:20 20.08.2021
 
Соратник Навального получил год ограничения свободы

Соратника Навального Степанова осудили за подстрекательство к нарушению COVID-норм

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкОлег Степанов, обвиняемый по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве, на заседании Тверского районного суда
Олег Степанов, обвиняемый по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции протеста 23 января в Москве, на заседании Тверского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил к году ограничения свободы соратника Алексея Навального Олега Степанова за подстрекательство к нарушению COVID-норм на несогласованном митинге, сообщили РИА Новости в суде.
"Степанову назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сказали в пресс-службе.
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Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
В течение этого срока ему будет запрещено уходить из дома по ночам, переезжать и покидать пределы Москвы без уведомления инспектора, а также ходить на массовые мероприятия. Дважды в месяц нужно будет отмечаться в инспекции.
Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.
Ранее в рамках этого процесса суд приговорил Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы каждую с примерно таким же набором ограничений, а брата Навального Олега - к условному сроку. Дела других фигурантов до приговора еще не дошли.
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Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
 
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