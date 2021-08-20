https://ria.ru/20210820/covid-1746568100.html

Соратник Навального получил год ограничения свободы

Соратник Навального получил год ограничения свободы - РИА Новости, 20.08.2021

Соратник Навального получил год ограничения свободы

Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил к году ограничения свободы соратника Алексея Навального Олега Степанова за подстрекательство к нарушению... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:20

2021-08-20T16:20

2021-08-20T16:20

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москва

алексей навальный

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил к году ограничения свободы соратника Алексея Навального Олега Степанова за подстрекательство к нарушению COVID-норм на несогласованном митинге, сообщили РИА Новости в суде."Степанову назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сказали в пресс-службе.В течение этого срока ему будет запрещено уходить из дома по ночам, переезжать и покидать пределы Москвы без уведомления инспектора, а также ходить на массовые мероприятия. Дважды в месяц нужно будет отмечаться в инспекции.Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.Ранее в рамках этого процесса суд приговорил Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы каждую с примерно таким же набором ограничений, а брата Навального Олега - к условному сроку. Дела других фигурантов до приговора еще не дошли.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.

https://ria.ru/20210816/yarmysh-1745931241.html

https://ria.ru/20210810/sud-1745191111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, алексей навальный, россия, коронавирус в россии