https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746489236.html

ФСБ: принцу Такеде показывали секретный фильм о создании биооружия Японией

ФСБ: принцу Такеде показывали секретный фильм о создании биооружия Японией - РИА Новости, 20.08.2021

ФСБ: принцу Такеде показывали секретный фильм о создании биооружия Японией

Двоюродному брату японского императора Хирохито принцу Такеде, бывшему казначеем Квантунской армии в годы Второй мировой войны, а после нее - президентом... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:41

2021-08-20T08:41

2021-08-20T10:27

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Двоюродному брату японского императора Хирохито принцу Такеде, бывшему казначеем Квантунской армии в годы Второй мировой войны, а после нее - президентом Олимпийского комитета Японии, в 1944 году демонстрировали совершенно секретный документальный фильм о разработке и производстве Токио бактериологического оружия - об этом говорится в документах, подлинники которых впервые представлены ФСБ России широкой общественности.Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии завершилась 20 августа 1945 года. В Маньчжурии были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия. Таким образом, освободив Маньчжурию, советские войска спасли мир от новой катастрофы - бактериологической войны, которую планировала Япония.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямада, проведенных с 1945 года до декабря 1949 года, уже в рамках Хабаровского процесса. Причем ранние протоколы публично представлены впервые. Интересно, как менялась позиция Главнокомандующего под влиянием свидетельских показаний других японских военнопленных – от полной забывчивости к признанию фактов совершения преступлений.Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии, на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армией.На допросе в ноябре 1949 года Ямада признал, что ему, как главкому Квантунской армии, было известно, что ее специальный отряд 731 "в широких масштабах вел изыскания в области исследования и изготовления бактериологического оружия". "При осмотре 731 отряда я был крайне поражен размахом исследовательской и производственной деятельности отряда по изготовлению бактериологических средств войны", - говорил Ямада.По его словам, устные доклады начальника 731 отряда генерал-лейтенанта Сиро Исии в ряде случаев сопровождались демонстрацией совершенно секретных научных кинофильмов, в которых содержались объяснения по теме того или иного доклада."Помню, что в ноябре 1944 года, во время одного из докладов генерала Китано относительно действия чумных блох, он показал мне кинофильм о развитии процесса заболевания человека, зараженного чумой", - рассказывал Ямада."Во время доклада и демонстрации кинофильма генералом Китано у меня в кабинете присутствовали начальник штаба генерал-лейтенант Касахара и заместитель начальника стратегического отделения Оперативно-стратегического отдела принц Такеда (он же подполковник Мията).Принц Такеда Цунэеси (1909-1992) в качестве главного казначея Квантунской армии курировал работу отряда 731. После принятия новой конституции Японии после Второй мировой войны принц и его семья утратили императорский статус и стали простыми гражданами Японии. Такеда Цунэеси в 1962-1969 годах был президентом Олимпийского комитета Японии в 1962—1969 годах и играл важную роль в организации летних Олимпийских игр 1964 года в Токио и зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро. В 1967—1981 годах он был членом Международного Олимпийского комитета.Бактерии чумы были начинкой бомбы, которая, по задумке ее разработчиков, демонстрировала бы возможность наиболее эффективного применения бактериологического оружия. Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.Опыты по исследованию действия бактериологического оружия на живых людей в отряде 731 документировались, в том числе на кинопленку. В качестве подопытных, в числе прочих, использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса, Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

https://ria.ru/20210820/agenty-1746485522.html

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html

https://ria.ru/20210820/uzniki-1746482700.html

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

https://ria.ru/20210809/yad-1744998605.html

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в мире, фсб, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945)