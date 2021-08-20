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ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР
ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР - РИА Новости, 20.08.2021
ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР
ФСБ России рассекретила документы с фамилиями советских военнопленных, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны под пытками не смогли заставить... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T06:15
2021-08-20T06:29
в мире
токио
ссср
япония
хабаровск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вторая мировая война (1939-1945)
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ФСБ России рассекретила документы с фамилиями советских военнопленных, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны под пытками не смогли заставить работать против СССР и в 1945 году отправили на смерть в специальный отряд 731-й Квантунской армии, где на них испытывали бактериологическое оружие.Среди архивных документов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – протоколы допросов начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси, допросы проводились в 1948-1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу.В 1930-1945 годах в японском плену оказались несколько тысяч граждан СССР. В их числе советские военнослужащие, считавшиеся пропавшими без вести в ходе боев на озере Хасан в 1938 году и реке Халхин-Гол в 1939 году, кроме того, японцы выкрадывали людей прямо на территории Советского Союза. Многих советских граждан, оказавшихся в Маньчжурии, поместили в концлагерь "Хогоин" ("Приют") в районе Харбина. Узников лагеря отправляли на опыты в находящийся неподалеку отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии.На допросе в июне 1948 года начальник концлагеря Иидзима рассказал, что лагерь был рассчитан на 150 человек, и в нем содержали исключительно русских мужчин. Среди них, в частности, были случайно приземлившиеся на подконтрольных Токио территориях на севере Китая советские летчики, гражданские советские лица, захваченные японцами на границе.Как показал на допросе в январе 1948 года заместитель начальника концлагеря "Хогоин" Кендзи Ямагиси, основной задачей лагеря было получение от пленных информации об военных и экономических возможностях Советского Союза, политической ситуации в стране. При этом к советским гражданам применялись всевозможные пытки.Иидзима заявлял, что всего им было отправлено на смерть в 731-й отряд около 40 человек. Решение об отправке каждого советского пленного утверждали в Японской военной миссии в Харбине по представлению Иидзимы. Организацией отправки пленных в 731-й отряд занимался лично его заместитель Ямагиси, уточнял глава лагеря.Ямагиси на допросе в октябре 1949 года вспомнил нескольких советских граждан, переданных из "Хогоина" на гибель в отряд 731.Кроме того, на физическое уничтожение за антияпонскую агитацию отправили офицера Игнатова, за попытку побега - советских граждан Канева, Перебоева и Романченко, а также вскоре пойманного после удачной попытки побега офицера Кузеванова.Ямасаги также отметил, что давал приказания направлять людей в 731-й отряд без их личных вещей, так как одежду и военную форму советских военнопленных использовали для обмундирования отправленных на территорию СССР японских разведчиков.Казнь советских узниковИз рассекреченных ФСБ документов также следует, что японские спецслужбы убили некоторых советских граждан после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года, которых они не успели передать из концлагеря "Хогоин" в специальный отряд 731 для опытов по изучению бактериологического оружия.По его словам, после капитуляции Японии возник вопрос, как поступать с этими узниками.Начальник концлагеря уточнил, что помнит по фамилии только артиста Смирнова, помимо него погибли православный священник, агроном и советский моряк.Кроме того, Иидзима также приказал убить русскую женщину по имени Лиза, которая в виде исключения попала в "Хогоин".Она была направлена как слуга для сотрудника Харбинской ЯВМ, но так как его квартира была не готова, женщину временно устроили в лагерь "Хогоин", откуда она через какое-то время попала с аппендицитом в военный госпиталь №7, заявил командующий концлагеря.По его словам, такая же участь ждала других тяжелобольных пациентов, чтобы они не мешали передвижению госпиталя в тыл."Военный врач госпиталя, сделав укол, умертвил Лизу", — подытожил экс-начальник "Хогоина".Япония и бактериологическое оружие во Второй мировой войнеВ годы войны Япония оставалась союзником нацистской Германии и не отказалась от плана войны против СССР.Готовясь к войне против Советского Союза и других государств, в Токио возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку и испытания, в том числе над живыми людьми. Подобные эксперименты проводились спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных погибали в страшных муках. На тех, кто выздоровел, проводили повторные опыты и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму.По разным данным, число погибших в стенах лаборатории отряда 731 составляет от трех до десяти тысяч человек.25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса, главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.Иидзима и Ямагиси в октябре 1948 года были осуждены Военным трибуналом войск МВД Дальневосточного военного округа также к 25 годам лагерей.Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.
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в мире, токио, ссср, япония, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), россия
06:15 20.08.2021 (обновлено: 06:29 20.08.2021)
 
ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР

ФСБ впервые рассекретила документы об испытаниях биологического оружия Японии на советских гражданах

© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
Подсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ФСБ России рассекретила документы с фамилиями советских военнопленных, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны под пытками не смогли заставить работать против СССР и в 1945 году отправили на смерть в специальный отряд 731-й Квантунской армии, где на них испытывали бактериологическое оружие.
Среди архивных документов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – протоколы допросов начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси, допросы проводились в 1948-1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу.
В 1930-1945 годах в японском плену оказались несколько тысяч граждан СССР. В их числе советские военнослужащие, считавшиеся пропавшими без вести в ходе боев на озере Хасан в 1938 году и реке Халхин-Гол в 1939 году, кроме того, японцы выкрадывали людей прямо на территории Советского Союза. Многих советских граждан, оказавшихся в Маньчжурии, поместили в концлагерь "Хогоин" ("Приют") в районе Харбина. Узников лагеря отправляли на опыты в находящийся неподалеку отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии.
На допросе в июне 1948 года начальник концлагеря Иидзима рассказал, что лагерь был рассчитан на 150 человек, и в нем содержали исключительно русских мужчин. Среди них, в частности, были случайно приземлившиеся на подконтрольных Токио территориях на севере Китая советские летчики, гражданские советские лица, захваченные японцами на границе.
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Как показал на допросе в январе 1948 года заместитель начальника концлагеря "Хогоин" Кендзи Ямагиси, основной задачей лагеря было получение от пленных информации об военных и экономических возможностях Советского Союза, политической ситуации в стране. При этом к советским гражданам применялись всевозможные пытки.
"Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере "Хогоин", физически нами истреблялись, причем такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обреченными к смерти советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств", — говорил Ямагиси.
Иидзима заявлял, что всего им было отправлено на смерть в 731-й отряд около 40 человек. Решение об отправке каждого советского пленного утверждали в Японской военной миссии в Харбине по представлению Иидзимы. Организацией отправки пленных в 731-й отряд занимался лично его заместитель Ямагиси, уточнял глава лагеря.
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Ямагиси на допросе в октябре 1949 года вспомнил нескольких советских граждан, переданных из "Хогоина" на гибель в отряд 731.
"Солдат Советской Армии Демченко, который в категорической форме отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе. С моего разрешения к нему применялись меры физического воздействия, его следователи подвергали пытке, подвешивая его за руки, за ноги к балке. Демченко все же показания не давал. Тогда я решил его физически уничтожить и с этой целью отправил его в 731-й отряд", - говорил Ямагиси.
Кроме того, на физическое уничтожение за антияпонскую агитацию отправили офицера Игнатова, за попытку побега - советских граждан Канева, Перебоева и Романченко, а также вскоре пойманного после удачной попытки побега офицера Кузеванова.
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Ямасаги также отметил, что давал приказания направлять людей в 731-й отряд без их личных вещей, так как одежду и военную форму советских военнопленных использовали для обмундирования отправленных на территорию СССР японских разведчиков.

Казнь советских узников

Из рассекреченных ФСБ документов также следует, что японские спецслужбы убили некоторых советских граждан после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года, которых они не успели передать из концлагеря "Хогоин" в специальный отряд 731 для опытов по изучению бактериологического оружия.

"Помимо 40 человек, направленных в отряд 731, я должен был направить еще четырех человек… Но так как эти лица по своим специальностям мне были нужны в лагере "Хогоин", я их временно оставил на месте", — говорил начальник концлагеря Иидзима на допросах в июне 1948 года.

По его словам, после капитуляции Японии возник вопрос, как поступать с этими узниками.
"Учитывая, что согласно инструкции они подлежали уничтожению через отряд 731, но в то же время этого сделать уже было невозможно, я принял решение о расстреле их, и 16 августа они были расстреляны", — показал Иидзима.
Начальник концлагеря уточнил, что помнит по фамилии только артиста Смирнова, помимо него погибли православный священник, агроном и советский моряк.
Кроме того, Иидзима также приказал убить русскую женщину по имени Лиза, которая в виде исключения попала в "Хогоин".
Она была направлена как слуга для сотрудника Харбинской ЯВМ, но так как его квартира была не готова, женщину временно устроили в лагерь "Хогоин", откуда она через какое-то время попала с аппендицитом в военный госпиталь №7, заявил командующий концлагеря.

"Я на основании общего положения, как в таких случаях поступать, <...> принял решение убить Лизу", — показал Иидзима.

По его словам, такая же участь ждала других тяжелобольных пациентов, чтобы они не мешали передвижению госпиталя в тыл.
"Военный врач госпиталя, сделав укол, умертвил Лизу", — подытожил экс-начальник "Хогоина".
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Япония и бактериологическое оружие во Второй мировой войне

В годы войны Япония оставалась союзником нацистской Германии и не отказалась от плана войны против СССР.
Готовясь к войне против Советского Союза и других государств, в Токио возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку и испытания, в том числе над живыми людьми. Подобные эксперименты проводились спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.
В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных погибали в страшных муках. На тех, кто выздоровел, проводили повторные опыты и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму.
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По разным данным, число погибших в стенах лаборатории отряда 731 составляет от трех до десяти тысяч человек.
25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса, главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.
Иидзима и Ямагиси в октябре 1948 года были осуждены Военным трибуналом войск МВД Дальневосточного военного округа также к 25 годам лагерей.
Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.
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