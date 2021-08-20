https://ria.ru/20210820/bezopasnost-1746507428.html

В Тюменской области проверили обеспечение безопасности школ в День знаний

В Тюменской области проверили обеспечение безопасности школ в День знаний - РИА Новости, 20.08.2021

В Тюменской области проверили обеспечение безопасности школ в День знаний

и. Обеспечение безопасности школ и других учреждений образования в День знаний 1 сентября и в единый день голосования стало основным вопросом на... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:17

2021-08-20T11:17

2021-08-20T11:17

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 20 авг – РИА Новости. Обеспечение безопасности школ и других учреждений образования в День знаний 1 сентября и в единый день голосования стало основным вопросом на онлайн-заседании антитеррористической комиссии и оперштаба Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор."Межведомственные комиссии, в составе которых работали представители органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС, проверили сто процентов образовательных учреждений Тюменской области и признали их готовыми к началу нового учебного года", - сообщила заместитель директора регионального департамента образования и науки Ирина Конончук, слова которой приводит пресс-служба губернатора Тюменской области.Заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов заявил, что все учреждения образования в Тюменской области взяты под охрану. В День знаний наряды полиции обеспечат безопасность при проведении праздничных мероприятий. Рядом с учебными заведениями 1 сентября будут нести службу экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД. В целом в день начала нового учебного года безопасность тюменцев станут обеспечивать более 1 200 полицейских, 485 народных дружинников и казаков, более 100 сотрудников частных охранных предприятий.В период с 17 по 19 сентября в регионе, как и во всей России, пройдут выборы Госдумы РФ. Кроме того, в эти дни тюменцам предстоит избрать депутатов областной думы. Местные выборы состоятся в 40 муниципальных образованиях региона. При этом большинство помещений для голосования расположено в школах и других учреждениях образования.Дополнительные меры для обеспечения безопасности примут также региональные структуры МЧС РФ и Росгвардии."Обеспечение безопасности наших земляков - основная задача всех органов власти и правоохранительных структур. Для ее успешного решения необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие", — подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20210818/transformatsiya-1746202396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор