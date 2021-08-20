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Тюменская область
https://ria.ru/20210820/bezopasnost-1746507428.html
В Тюменской области проверили обеспечение безопасности школ в День знаний
В Тюменской области проверили обеспечение безопасности школ в День знаний - РИА Новости, 20.08.2021
В Тюменской области проверили обеспечение безопасности школ в День знаний
и. Обеспечение безопасности школ и других учреждений образования в День знаний 1 сентября и в единый день голосования стало основным вопросом на... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:17
2021-08-20T11:17
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 20 авг – РИА Новости. Обеспечение безопасности школ и других учреждений образования в День знаний 1 сентября и в единый день голосования стало основным вопросом на онлайн-заседании антитеррористической комиссии и оперштаба Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор."Межведомственные комиссии, в составе которых работали представители органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС, проверили сто процентов образовательных учреждений Тюменской области и признали их готовыми к началу нового учебного года", - сообщила заместитель директора регионального департамента образования и науки Ирина Конончук, слова которой приводит пресс-служба губернатора Тюменской области.Заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов заявил, что все учреждения образования в Тюменской области взяты под охрану. В День знаний наряды полиции обеспечат безопасность при проведении праздничных мероприятий. Рядом с учебными заведениями 1 сентября будут нести службу экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД. В целом в день начала нового учебного года безопасность тюменцев станут обеспечивать более 1 200 полицейских, 485 народных дружинников и казаков, более 100 сотрудников частных охранных предприятий.В период с 17 по 19 сентября в регионе, как и во всей России, пройдут выборы Госдумы РФ. Кроме того, в эти дни тюменцам предстоит избрать депутатов областной думы. Местные выборы состоятся в 40 муниципальных образованиях региона. При этом большинство помещений для голосования расположено в школах и других учреждениях образования.Дополнительные меры для обеспечения безопасности примут также региональные структуры МЧС РФ и Росгвардии."Обеспечение безопасности наших земляков - основная задача всех органов власти и правоохранительных структур. Для ее успешного решения необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие", — подчеркнул Моор.
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александр моор
11:17 20.08.2021
 

В Тюменской области проверили обеспечение безопасности школ в День знаний

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 20 авг – РИА Новости. Обеспечение безопасности школ и других учреждений образования в День знаний 1 сентября и в единый день голосования стало основным вопросом на онлайн-заседании антитеррористической комиссии и оперштаба Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор.
"Межведомственные комиссии, в составе которых работали представители органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС, проверили сто процентов образовательных учреждений Тюменской области и признали их готовыми к началу нового учебного года", - сообщила заместитель директора регионального департамента образования и науки Ирина Конончук, слова которой приводит пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов заявил, что все учреждения образования в Тюменской области взяты под охрану. В День знаний наряды полиции обеспечат безопасность при проведении праздничных мероприятий. Рядом с учебными заведениями 1 сентября будут нести службу экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД. В целом в день начала нового учебного года безопасность тюменцев станут обеспечивать более 1 200 полицейских, 485 народных дружинников и казаков, более 100 сотрудников частных охранных предприятий.
В период с 17 по 19 сентября в регионе, как и во всей России, пройдут выборы Госдумы РФ. Кроме того, в эти дни тюменцам предстоит избрать депутатов областной думы. Местные выборы состоятся в 40 муниципальных образованиях региона. При этом большинство помещений для голосования расположено в школах и других учреждениях образования.
"Все 1 070 избирательных участков будут оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения или видеорегистраторами, а также оснащены стационарными или переносными металлодетекторами. Для предотвращения распространения COVID-19 всех работников избирательных комиссий и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты. На сегодня 72% людей, участвующих в организации выборов, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", – сообщил секретарь избирательной комиссии области Андрей Николаев.
Дополнительные меры для обеспечения безопасности примут также региональные структуры МЧС РФ и Росгвардии.
"Обеспечение безопасности наших земляков - основная задача всех органов власти и правоохранительных структур. Для ее успешного решения необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие", — подчеркнул Моор.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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