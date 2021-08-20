https://ria.ru/20210820/beltelekom-1746546876.html
"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к сайтам России
"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к сайтам России - РИА Новости, 20.08.2021
"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к сайтам России
Крупнейший оператор электросвязи Белоруссии, государственное предприятие "Белтелеком" сообщило, что из-за повреждения кабеля возможны проблемы с доступом к... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:37
2021-08-20T14:37
2021-08-20T14:42
технологии
белоруссия
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Крупнейший оператор электросвязи Белоруссии, государственное предприятие "Белтелеком" сообщило, что из-за повреждения кабеля возможны проблемы с доступом к ресурсам российского сегмента сети Интернет."В связи с повреждением кабеля на территории Республики Беларусь, возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам "российского" сегмента", - говорится в сообщении на сайте компании."Белтелеком" работает как на розничном рынке интернет-доступа, так и предоставляет другим операторам доступ к международным сетям передачи данных.
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технологии, белоруссия
14:37 20.08.2021 (обновлено: 14:42 20.08.2021)
"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к сайтам России
Оператор связи Белоруссии "Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к сайтам России