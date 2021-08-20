https://ria.ru/20210820/bank-1746503706.html

ПСБ планирует на форуме "Армия-2021" подписать более 20 соглашений

ПСБ планирует на форуме "Армия-2021" подписать более 20 соглашений - РИА Новости, 20.08.2021

ПСБ планирует на форуме "Армия-2021" подписать более 20 соглашений

ПСБ, генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума "Армия – 2021", планирует подписать на форуме более 20 соглашений с ведущими... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:58

2021-08-20T10:58

2021-08-20T10:58

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. ПСБ, генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума "Армия – 2021", планирует подписать на форуме более 20 соглашений с ведущими предприятиями ОПК, говорится в сообщении банка.Председатель ПСБ Петр Фрадков, а также топ-менеджмент банка примут активное участие в деловой программе форума, в рамках которой состоится сессия ПСБ "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов", где выступит глава ПСБ. На площадке форума банк также планирует обсудить варианты решения актуальных задач в сфере диверсификации производства ОПК и презентовать новый национальный рейтинг диверсификации "Лидерство на гражданских рынках". Исследование призвано помочь в разработке новых ориентиров и мер поддержки оборонных предприятий при реализации проектов диверсификации.В 2020 году в рамках форума ПСБ заключил несколько десятков контрактов на общую сумму около 240 миллиардов рублей. Документы о сотрудничестве были подписаны с Минобороны РФ, Минпромторгом, крупнейшими российскими предприятиями ОПК, региональными правительствами и ведущими военными учреждениями. Кроме того, ПСБ стал оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры парка "Патриот", включая строительство гостиницы на территории парка.Международный военно-технический форум "Армия – 2021" пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

https://ria.ru/20210812/finansirovanie-1745497703.html

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