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ПСБ планирует на форуме "Армия-2021" подписать более 20 соглашений
ПСБ планирует на форуме "Армия-2021" подписать более 20 соглашений - РИА Новости, 20.08.2021
ПСБ планирует на форуме "Армия-2021" подписать более 20 соглашений
ПСБ, генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума "Армия – 2021", планирует подписать на форуме более 20 соглашений с ведущими... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:58
2021-08-20T10:58
2021-08-20T10:58
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. ПСБ, генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума "Армия – 2021", планирует подписать на форуме более 20 соглашений с ведущими предприятиями ОПК, говорится в сообщении банка.Председатель ПСБ Петр Фрадков, а также топ-менеджмент банка примут активное участие в деловой программе форума, в рамках которой состоится сессия ПСБ "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов", где выступит глава ПСБ. На площадке форума банк также планирует обсудить варианты решения актуальных задач в сфере диверсификации производства ОПК и презентовать новый национальный рейтинг диверсификации "Лидерство на гражданских рынках". Исследование призвано помочь в разработке новых ориентиров и мер поддержки оборонных предприятий при реализации проектов диверсификации.В 2020 году в рамках форума ПСБ заключил несколько десятков контрактов на общую сумму около 240 миллиардов рублей. Документы о сотрудничестве были подписаны с Минобороны РФ, Минпромторгом, крупнейшими российскими предприятиями ОПК, региональными правительствами и ведущими военными учреждениями. Кроме того, ПСБ стал оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры парка "Патриот", включая строительство гостиницы на территории парка.Международный военно-технический форум "Армия – 2021" пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости
. ПСБ
, генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума "Армия – 2021", планирует подписать на форуме более 20 соглашений с ведущими предприятиями ОПК, говорится в сообщении банка.
Председатель ПСБ Петр Фрадков, а также топ-менеджмент банка примут активное участие в деловой программе форума, в рамках которой состоится сессия ПСБ "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов", где выступит глава ПСБ.
На площадке форума банк также планирует обсудить варианты решения актуальных задач в сфере диверсификации производства ОПК и презентовать новый национальный рейтинг диверсификации "Лидерство на гражданских рынках". Исследование призвано помочь в разработке новых ориентиров и мер поддержки оборонных предприятий при реализации проектов диверсификации.
"Для ПСБ как опорного банка по поддержке предприятий ОПК международный форум "Армия" является важнейшей площадкой для развития сотрудничества с ключевыми игроками оборонного сегмента. И к концу года в количественном отношении мы планируем обеспечить сопровождение 70% контрактов ГОЗ. Одной из основных тем форума в этом году стала диверсификация, которая одновременно является одним из ключевых направлений деятельности ПСБ. В последний год в банке создается полноценная экосистема диверсификации, одной из элементов которой станет Академия ПСБ, а также будет создан инструмент прямого финансирования проектов – Фонд диверсификации ОПК", - цитируется в сообщении Фрадков.
В 2020 году в рамках форума ПСБ заключил несколько десятков контрактов на общую сумму около 240 миллиардов рублей. Документы о сотрудничестве были подписаны с Минобороны РФ, Минпромторгом, крупнейшими российскими предприятиями ОПК, региональными правительствами и ведущими военными учреждениями. Кроме того, ПСБ стал оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры парка "Патриот", включая строительство гостиницы на территории парка.
Международный военно-технический форум "Армия – 2021" пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".