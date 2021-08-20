https://ria.ru/20210820/avtoinspektor-1746513887.html
Во Владивостоке автоинспектора заподозрили в торговле наркотиками
Во Владивостоке автоинспектора заподозрили в торговле наркотиками - РИА Новости, 20.08.2021
Во Владивостоке автоинспектора заподозрили в торговле наркотиками
Автоинспектор полка дорожно-патрульной службы Владивостока задержан по подозрению в распространении наркотических средств, сообщил источник РИА Новости,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:47
2021-08-20T11:47
2021-08-20T11:47
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Автоинспектор полка дорожно-патрульной службы Владивостока задержан по подозрению в распространении наркотических средств, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией."Он подозревается в незаконном обороте наркотиков", - сказал собеседник агентства.В УМВД России по Приморскому краю РИА Новости заявили, что "по подозрению в совершении противоправного деяния задержали старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства полка ДПС госавтоинспекции Владивостока"."Назначена служебная проверка для тщательного и объективного изучения обстоятельств, которые привели к задержанию сотрудника. В случае установления вины он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД", - сказала руководитель пресс-службы УМВД Ирина Сырова.Собеседница добавила, что в этом случае его руководители "будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".По ее словам, совместную операцию провели оперативники из управления собственной безопасности УМВД и сотрудники краевого УФСБ.
https://ria.ru/20210812/narkotiki-1745526607.html
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РИА Новости
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происшествия, приморский край
Во Владивостоке автоинспектора заподозрили в торговле наркотиками
Во Владивостоке автоинспектора полка дорожно-патрульной службы заподозрили в торговле наркотиками
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Автоинспектор полка дорожно-патрульной службы Владивостока задержан по подозрению в распространении наркотических средств, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
"Он подозревается в незаконном обороте наркотиков", - сказал собеседник агентства.
В УМВД России по Приморскому краю
РИА Новости заявили, что "по подозрению в совершении противоправного деяния задержали старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства полка ДПС госавтоинспекции Владивостока".
"Назначена служебная проверка для тщательного и объективного изучения обстоятельств, которые привели к задержанию сотрудника. В случае установления вины он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД", - сказала руководитель пресс-службы УМВД Ирина Сырова.
Собеседница добавила, что в этом случае его руководители "будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".
По ее словам, совместную операцию провели оперативники из управления собственной безопасности УМВД и сотрудники краевого УФСБ.