https://ria.ru/20210820/aviatsiya-1746505860.html

Разработчик беспилотников назвал самое слабое звено в авиации

Разработчик беспилотников назвал самое слабое звено в авиации - РИА Новости, 20.08.2021

Разработчик беспилотников назвал самое слабое звено в авиации

Человек является самым слабым звеном в авиации: чем меньше он задействован в управлении, тем надёжнее система, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:11

2021-08-20T11:11

2021-08-20T11:11

новое оружие россии

безопасность

россия

форум "армия — 2021"

сергей богатиков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746353264_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_49620c44adeaad31e8c823b3db0604f1.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Человек является самым слабым звеном в авиации: чем меньше он задействован в управлении, тем надёжнее система, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".В частности, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должен лишь принимать решения, а не пилотировать, отметил собеседник агентства."То есть, если утрировать, на пульте управления БПЛА должно быть всего две кнопки: "включил" и "победил". Мы двигаемся в этом направлении", - добавил гендиректор."Кронштадт" - один из ведущих разработчиков и производителей БПЛА в России. В частности, компания выпускает ударные беспилотники "Орион", которые применялись российскими военными для ударов по террористам в Сирии.Также компания разрабатывает беспилотники "Сириус", тяжёлый реактивный "Гром" и другие. Один из проектов компании - беспилотная система роевого применения "Молния", носителем которой может стать Ил-76.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>

https://ria.ru/20201102/bespilotnik-orion-1582239431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, россия, форум "армия — 2021", сергей богатиков