Разработчик беспилотников назвал самое слабое звено в авиации
Гендиректор компании "Кронштадт" Богатиков: человек является самым слабым звеном в авиации
© Фото : "Кронштадт"Генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков
© Фото : "Кронштадт"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Человек является самым слабым звеном в авиации: чем меньше он задействован в управлении, тем надёжнее система, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021".
"Хочу подчеркнуть, что человек – это самое слабое звено как в авиации, так и в наземных роботизированных системах. Чем меньше человек задействован в управлении, тем более надежна и эффективно авиационная система", - сказал он.
В частности, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должен лишь принимать решения, а не пилотировать, отметил собеседник агентства.
"То есть, если утрировать, на пульте управления БПЛА должно быть всего две кнопки: "включил" и "победил". Мы двигаемся в этом направлении", - добавил гендиректор.
"Кронштадт" - один из ведущих разработчиков и производителей БПЛА в России. В частности, компания выпускает ударные беспилотники "Орион", которые применялись российскими военными для ударов по террористам в Сирии.
Также компания разрабатывает беспилотники "Сириус", тяжёлый реактивный "Гром" и другие. Один из проектов компании - беспилотная система роевого применения "Молния", носителем которой может стать Ил-76.
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