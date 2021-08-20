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На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело - РИА Новости, 20.08.2021
На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении владельца аквапарка в Волжском, куда не пустили ребенка-аутиста РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:52
2021-08-20T14:52
происшествия
волжский
волгоградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении владельца аквапарка в Волжском, куда не пустили ребенка-аутиста с семьей, сообщает управление.Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, 2 августа ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями. При этом директор аквапарка Григорий Газарян пояснил агентству, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих."Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области на основании информации, полученной из СМИ, в отношении индивидуального предпринимателя Газаряна, предоставляющего потребителям услуги аквапарка "XXI век" в городе Волжский, возбуждено административное дело по части 5 статьи 14.8. КоАП РФ (отказ потребителю в доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья)", - говорится в сообщении.Ведомство установило, что ребенку с особенностями развития было отказано в посещении аквапарка в Волжском по причинам, связанным с состоянием его здоровья. "Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора, при наличии такой возможности", - отмечается в сообщении.
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волжский
волгоградская область
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происшествия, волжский, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
14:52 20.08.2021
 
На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело

В Волжском завели административное дело на директора аквапарка, куда не пустили ребенка-аутиста

© Depositphotos / Maxim PetrichukАквапарк
Аквапарк - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / Maxim Petrichuk
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении владельца аквапарка в Волжском, куда не пустили ребенка-аутиста с семьей, сообщает управление.
Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, 2 августа ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями. При этом директор аквапарка Григорий Газарян пояснил агентству, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих.
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"Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области на основании информации, полученной из СМИ, в отношении индивидуального предпринимателя Газаряна, предоставляющего потребителям услуги аквапарка "XXI век" в городе Волжский, возбуждено административное дело по части 5 статьи 14.8. КоАП РФ (отказ потребителю в доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья)", - говорится в сообщении.
Ведомство установило, что ребенку с особенностями развития было отказано в посещении аквапарка в Волжском по причинам, связанным с состоянием его здоровья. "Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора, при наличии такой возможности", - отмечается в сообщении.
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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