https://ria.ru/20210820/akvapark-1746549649.html

На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело

На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело - РИА Новости, 20.08.2021

На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении владельца аквапарка в Волжском, куда не пустили ребенка-аутиста РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:52

2021-08-20T14:52

2021-08-20T14:52

происшествия

волжский

волгоградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении владельца аквапарка в Волжском, куда не пустили ребенка-аутиста с семьей, сообщает управление.Как ранее рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова, 2 августа ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. По ее словам, на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. Она подчеркнула, что их сын совершенно не агрессивный и шел в аквапарк вместе с родителями. При этом директор аквапарка Григорий Газарян пояснил агентству, что принял вызвавшее резонанс решение из соображений безопасности для самого ребенка и окружающих."Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области на основании информации, полученной из СМИ, в отношении индивидуального предпринимателя Газаряна, предоставляющего потребителям услуги аквапарка "XXI век" в городе Волжский, возбуждено административное дело по части 5 статьи 14.8. КоАП РФ (отказ потребителю в доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья)", - говорится в сообщении.Ведомство установило, что ребенку с особенностями развития было отказано в посещении аквапарка в Волжском по причинам, связанным с состоянием его здоровья. "Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора, при наличии такой возможности", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210819/altay-1746377567.html

волжский

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волжский, волгоградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия