https://ria.ru/20210820/afganistan-1746622925.html

Минобороны России оценило ситуацию в Афганистане

Минобороны России оценило ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021

Минобороны России оценило ситуацию в Афганистане

Ситуация в Афганистане, несмотря на всю сложность, не несет прямой угрозы для России, заявил в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва" замминистра обороны РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:30

2021-08-20T20:30

2021-08-20T23:30

в мире

афганистан

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане, несмотря на всю сложность, не несет прямой угрозы для России, заявил в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва" замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.Минобороны РФ отслеживает ситуацию в Афганистане и готово задействовать при необходимости определенные силы, заявил в пятницу замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210820/lavrov-1746604374.html

афганистан

кабул (город)

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в мире, афганистан, кабул (город)