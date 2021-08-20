20:30 20.08.2021 (обновлено: 23:30 20.08.2021)
Минобороны России оценило ситуацию в Афганистане
Замминистра обороны России Картаполов: ситуации в Афганистане не следует бояться
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане, несмотря на всю сложность, не несет прямой угрозы для России, заявил в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва" замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Я бы хотел успокоить слушателей. Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания", - сказал он, комментируя ситуацию в Афганистане.
Минобороны РФ отслеживает ситуацию в Афганистане и готово задействовать при необходимости определенные силы, заявил в пятницу замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва", комментируя ситуацию в Афганистане.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.