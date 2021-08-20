Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746605722.html
Ветеран назвал решение Байдена национальным позором
Ветеран назвал решение Байдена национальным позором - РИА Новости, 20.08.2021
Ветеран назвал решение Байдена национальным позором
Президент Америки Джо Байден своими действиями в Афганистане подарил стратегическую победу антизападным радикалам, считает ветеран подразделения армии США... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:40
2021-08-20T21:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
нато
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151539/73/1515397335_0:176:3371:2072_1920x0_80_0_0_ecd773d98eb502c1950eb6055cf42e2c.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Америки Джо Байден своими действиями в Афганистане подарил стратегическую победу антизападным радикалам, считает ветеран подразделения армии США "Зеленые береты" Грег Стубе. Его слова опубликованы на новостном портале FoxNews.По словам военного, администрация Байдена нарушила самые базовые элементы при планировании военных операций."Сроки вывода войск никогда не должны устанавливаться исключительно ради политических заявлений и популярности", — объяснил Стубе.По его мнению, военной операции в Афганистане помешали предвыборные обещания и "злость на бывших коллег".Было неправильно сообщать противникам армии США подробности и сроки перемещения войск, отметил специалист.Промах Байдена привел к тому, что в руках у афганцев оказались американское оружие, вертолеты и даже граждане США, подчеркнул ветеран."Это провал нашего Госдепартамента, Пентагона и истеблишмента в Вашингтоне. И теперь это ужасающий национальный позор, который мы навсегда запомним как глупость Байдена", — заключил он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"*) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746291421.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-20T18:40
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151539/73/1515397335_187:0:3182:2246_1920x0_80_0_0_ec6a522642b297b7855e0537b83772f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, нато, министерство обороны сша
18:40 20.08.2021 (обновлено: 21:14 20.08.2021)
 
Ветеран назвал решение Байдена национальным позором

Американский ветеран, воевавший в Афганистане, обвинил Байдена в ошибках при выводе войск

© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth PlagenzaСолдаты спецназа США ("зеленые береты")
Солдаты спецназа США (зеленые береты) - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Америки Джо Байден своими действиями в Афганистане подарил стратегическую победу антизападным радикалам, считает ветеран подразделения армии США "Зеленые береты" Грег Стубе. Его слова опубликованы на новостном портале FoxNews.
По словам военного, администрация Байдена нарушила самые базовые элементы при планировании военных операций.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 08:00
"В отставку после позора". Бегство из Афганистана обрушило рейтинг Байдена
"Сроки вывода войск никогда не должны устанавливаться исключительно ради политических заявлений и популярности", — объяснил Стубе.
По его мнению, военной операции в Афганистане помешали предвыборные обещания и "злость на бывших коллег".
Было неправильно сообщать противникам армии США подробности и сроки перемещения войск, отметил специалист.
Промах Байдена привел к тому, что в руках у афганцев оказались американское оружие, вертолеты и даже граждане США, подчеркнул ветеран.
Американские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 01:09Захват власти в Афганистане талибами
Байден допустил, что американские военные задержатся в Афганистане
"Это провал нашего Госдепартамента, Пентагона и истеблишмента в Вашингтоне. И теперь это ужасающий национальный позор, который мы навсегда запомним как глупость Байдена", — заключил он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"*) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния