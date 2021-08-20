https://ria.ru/20210820/afganistan-1746605722.html

Ветеран назвал решение Байдена национальным позором

Ветеран назвал решение Байдена национальным позором - РИА Новости, 20.08.2021

Ветеран назвал решение Байдена национальным позором

Президент Америки Джо Байден своими действиями в Афганистане подарил стратегическую победу антизападным радикалам, считает ветеран подразделения армии США... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:40

2021-08-20T18:40

2021-08-20T21:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

джо байден

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Америки Джо Байден своими действиями в Афганистане подарил стратегическую победу антизападным радикалам, считает ветеран подразделения армии США "Зеленые береты" Грег Стубе. Его слова опубликованы на новостном портале FoxNews.По словам военного, администрация Байдена нарушила самые базовые элементы при планировании военных операций."Сроки вывода войск никогда не должны устанавливаться исключительно ради политических заявлений и популярности", — объяснил Стубе.По его мнению, военной операции в Афганистане помешали предвыборные обещания и "злость на бывших коллег".Было неправильно сообщать противникам армии США подробности и сроки перемещения войск, отметил специалист.Промах Байдена привел к тому, что в руках у афганцев оказались американское оружие, вертолеты и даже граждане США, подчеркнул ветеран."Это провал нашего Госдепартамента, Пентагона и истеблишмента в Вашингтоне. И теперь это ужасающий национальный позор, который мы навсегда запомним как глупость Байдена", — заключил он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"*) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746291421.html

сша

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-20T18:40 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, нато, министерство обороны сша