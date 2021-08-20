https://ria.ru/20210820/afganistan-1746593251.html
Путин оценил ситуацию в Афганистане
Путин оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021
Путин оценил ситуацию в Афганистане
Россия заинтересована в стабильной ситуации в афганском государстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:52
2021-08-20T17:52
2021-08-20T18:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в стабильной ситуации в афганском государстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы были заинтересованы, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-20T17:52
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афганистан, владимир путин, россия, видео
17:52 20.08.2021 (обновлено: 18:26 20.08.2021)
Путин оценил ситуацию в Афганистане
Президент Путин: Россия заинтересована в стабильной ситуации в Афганистане, но она такой не является