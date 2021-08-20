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В НАТО призвали не препятствовать эвакуации из Афганистана
В НАТО призвали не препятствовать эвакуации из Афганистана - РИА Новости, 20.08.2021
В НАТО призвали не препятствовать эвакуации из Афганистана
НАТО призывает "тех, кто сейчас у власти в Афганистане", не препятствовать выезду иностранцев и афганцев, подвергающихся опасности, говорится в заявлении глав... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:38
2021-08-20T17:38
2021-08-20T17:38
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. НАТО призывает "тех, кто сейчас у власти в Афганистане", не препятствовать выезду иностранцев и афганцев, подвергающихся опасности, говорится в заявлении глав МИД альянса."Сейчас наша ближайшая задача - выполнить обязательства по продолжению безопасной эвакуации граждан наших стран, граждан стран-партнеров и афганцев, которые подвергаются риску, в частности тех, кто помогал нашим силам. Мы призываем тех, кто обладает властью в Афганистане, уважать процесс безопасной и упорядоченной эвакуации и содействовать ему, в том числе через аэропорт в Кабуле", - указывается в документе.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"*) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
В НАТО призвали не препятствовать эвакуации из Афганистана
В НАТО призвали "тех, кто сейчас у власти в Афганистане", не препятствовать выезду иностранцев