https://ria.ru/20210820/afganistan-1746582904.html
Белый дом объяснил хаос при выходе из Афганистана
Белый дом объяснил хаос при выходе из Афганистана - РИА Новости, 20.08.2021
Белый дом объяснил хаос при выходе из Афганистана
Выход войск США из Афганистана и связанная с ним эвакуация произошли хаотично, потому что Вашингтон не хотел заранее вывозить американцев, чтобы не... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:17
2021-08-20T17:17
2021-08-20T17:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
вашингтон (город)
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Выход войск США из Афганистана и связанная с ним эвакуация произошли хаотично, потому что Вашингтон не хотел заранее вывозить американцев, чтобы не демонстрировать возможность коллапса власти в республике, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Важно помнить: когда начинается массовая эвакуация — это сигнал, что правительство на грани коллапса. Случись это пять месяцев назад, пять недель назад или на этой неделе. Мы сосредоточились на продолжении работы, направленной на то, чтобы у правительства были все возможности остаться на позиции", — сказала Бедингфилд в интервью MSNBC.На вопрос о том, почему президент США Джо Байден еще в июле говорил, что захват Кабула "Талибаном"* маловероятен, Бедингфилд сказала, что разведсообщество и военные не предполагали, что падение афганской столицы будет столь быстрым. "Этого сценария не было на столе у президента", — сказала она.Бедингфилд отметила, что в администрации были готовы к любому развитию ситуации, в том числе к падению Кабула, поэтому в регионе находились военные.В Белом доме добавили, что эвакуация из Афганистана продолжается, самолеты из аэропорта Кабула вылетают регулярно, с июля вывезено 14 тысяч человек, девять тысяч — с момента падения Кабула.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/taliban-1746434531.html
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-20T17:17
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в мире, сша, вашингтон (город), афганистан, джо байден
17:17 20.08.2021 (обновлено: 17:43 20.08.2021)
Белый дом объяснил хаос при выходе из Афганистана
Белый дом объяснил хаос при выходе из Афганистана заботой о правительстве республики