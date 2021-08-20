Генсек НАТО назвал ситуацию в Афганистане непредсказуемой
Генсек НАТО Столтенберг назвал ситуацию в Афганистане сложной и непредсказуемой
БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается "сложной и непредсказуемой", главная задача альянса - эвакуировать оттуда иностранных граждан и афганцев, чья жизнь находится под угрозой.
"Происходящее в Афганистане стало трагедией для афганского народа, ситуация остается сложной, непредсказуемой. Сейчас приоритетом НАТО остается эвакуация людей, продолжение наших операций в аэропорту Кабула", - заявил Столтенберг в ходе видеоконференции глав МИД альянса по ситуации в Афганистане.
По его словам, главной задачей в сложившейся ситуации было обеспечение безопасности в кабульском аэропорту. "Хочу поблагодарить Турцию, Британию и США за их усилия. Сотни сотрудников и контрактников НАТО также сыграли ключевую роль в обеспечении работы кабульского аэропорта. Он обеспечили управление воздушным движением, работу основных служб аэропорта и связи", - сказал Столтенберг.
Он также отметил, что сложнейшей задачей остается транспортировка людей в аэропорт. "Ожидаем, что движение "Талибан"* позволит безопасный проход всех иностранцев и афганцев, стремящихся покинуть страну. Это сегодня самая срочная задача", - добавил он.
По словам генсека альянса, главы МИД стран НАТО помимо срочных вопросов в ходе видеоконференции обсуждают среднесрочные и долгосрочные задачи в Афганистане.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России