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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746582175.html
Генсек НАТО назвал ситуацию в Афганистане непредсказуемой
Генсек НАТО назвал ситуацию в Афганистане непредсказуемой - РИА Новости, 20.08.2021
Генсек НАТО назвал ситуацию в Афганистане непредсказуемой
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается "сложной и непредсказуемой", главная задача... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:13
2021-08-20T17:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
йенс столтенберг
талибан
афганистан
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается "сложной и непредсказуемой", главная задача альянса - эвакуировать оттуда иностранных граждан и афганцев, чья жизнь находится под угрозой."Происходящее в Афганистане стало трагедией для афганского народа, ситуация остается сложной, непредсказуемой. Сейчас приоритетом НАТО остается эвакуация людей, продолжение наших операций в аэропорту Кабула", - заявил Столтенберг в ходе видеоконференции глав МИД альянса по ситуации в Афганистане.По его словам, главной задачей в сложившейся ситуации было обеспечение безопасности в кабульском аэропорту. "Хочу поблагодарить Турцию, Британию и США за их усилия. Сотни сотрудников и контрактников НАТО также сыграли ключевую роль в обеспечении работы кабульского аэропорта. Он обеспечили управление воздушным движением, работу основных служб аэропорта и связи", - сказал Столтенберг.Он также отметил, что сложнейшей задачей остается транспортировка людей в аэропорт. "Ожидаем, что движение "Талибан"* позволит безопасный проход всех иностранцев и афганцев, стремящихся покинуть страну. Это сегодня самая срочная задача", - добавил он.По словам генсека альянса, главы МИД стран НАТО помимо срочных вопросов в ходе видеоконференции обсуждают среднесрочные и долгосрочные задачи в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, россия
17:13 20.08.2021
 
Генсек НАТО назвал ситуацию в Афганистане непредсказуемой

Генсек НАТО Столтенберг назвал ситуацию в Афганистане сложной и непредсказуемой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается "сложной и непредсказуемой", главная задача альянса - эвакуировать оттуда иностранных граждан и афганцев, чья жизнь находится под угрозой.
"Происходящее в Афганистане стало трагедией для афганского народа, ситуация остается сложной, непредсказуемой. Сейчас приоритетом НАТО остается эвакуация людей, продолжение наших операций в аэропорту Кабула", - заявил Столтенберг в ходе видеоконференции глав МИД альянса по ситуации в Афганистане.
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По его словам, главной задачей в сложившейся ситуации было обеспечение безопасности в кабульском аэропорту. "Хочу поблагодарить Турцию, Британию и США за их усилия. Сотни сотрудников и контрактников НАТО также сыграли ключевую роль в обеспечении работы кабульского аэропорта. Он обеспечили управление воздушным движением, работу основных служб аэропорта и связи", - сказал Столтенберг.
Он также отметил, что сложнейшей задачей остается транспортировка людей в аэропорт. "Ожидаем, что движение "Талибан"* позволит безопасный проход всех иностранцев и афганцев, стремящихся покинуть страну. Это сегодня самая срочная задача", - добавил он.
По словам генсека альянса, главы МИД стран НАТО помимо срочных вопросов в ходе видеоконференции обсуждают среднесрочные и долгосрочные задачи в Афганистане.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАЙенс СтолтенбергТалибанАфганистанНАТОРоссия
 
 
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