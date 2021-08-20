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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746575399.html
Афганские силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Баглан
Афганские силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Баглан - РИА Новости, 20.08.2021
Афганские силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Баглан
Глава минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади сообщил, что силы сопротивления отвоевали у радикального движения "Талибан"* три района РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:45
2021-08-20T16:59
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
баглан
безопасность
талибан
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КАБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Глава минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади сообщил, что силы сопротивления отвоевали у радикального движения "Талибан"* три района в северо-восточной афганской провинции Баглан."Сопротивление террористам "Талибана"* - мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо", - написал генерал в Twitter.Силы сопротивления убили и ранили десятки талибов в ходе боев за возвращение контроля над районами в провинции Баглан, также сообщил РИА Новости источник в провинции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, баглан, безопасность, талибан
16:45 20.08.2021 (обновлено: 16:59 20.08.2021)
 
Афганские силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Баглан

Минобороны Афганистана: силы сопротивления отвоевали у талибов три района в провинции Баглан

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на посту возле авиабазы Баграм
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на посту возле авиабазы Баграм - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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КАБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Глава минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади сообщил, что силы сопротивления отвоевали у радикального движения "Талибан"* три района в северо-восточной афганской провинции Баглан.
"Сопротивление террористам "Талибана"* - мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо", - написал генерал в Twitter.
Силы сопротивления убили и ранили десятки талибов в ходе боев за возвращение контроля над районами в провинции Баглан, также сообщил РИА Новости источник в провинции.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 15:22Захват власти в Афганистане талибами
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