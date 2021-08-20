https://ria.ru/20210820/afganistan-1746575399.html

Афганские силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Баглан

Афганские силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Баглан - РИА Новости, 20.08.2021

Афганские силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Баглан

Глава минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади сообщил, что силы сопротивления отвоевали у радикального движения "Талибан"* три района РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:45

2021-08-20T16:45

2021-08-20T16:59

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КАБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Глава минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади сообщил, что силы сопротивления отвоевали у радикального движения "Талибан"* три района в северо-восточной афганской провинции Баглан."Сопротивление террористам "Талибана"* - мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо", - написал генерал в Twitter.Силы сопротивления убили и ранили десятки талибов в ходе боев за возвращение контроля над районами в провинции Баглан, также сообщил РИА Новости источник в провинции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, афганистан, баглан, безопасность, талибан