https://ria.ru/20210820/afganistan-1746562560.html

Видеомост Москва – Пекин о ситуации в Афганистане

Видеомост Москва – Пекин о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021

Видеомост Москва – Пекин о ситуации в Афганистане

24 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин о текущей ситуации в Афганистане.

2021-08-20T15:55

2021-08-20T15:55

2021-08-20T15:55

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Задать вопросУчастник в Москве:- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;- эксперты МГИМО МИД России, Института востоковедения РАН.Участники в Пекине:- заместитель директора Института международных отношений Народного университета Китая ЦЗИНЬ Цаньжун;- директор Центра исследования Афганистана Университета Ланьчжоу ЧЖУ Юнбяо.С 15 августа боевики запрещенного в России движения "Талибан"* контролируют столицу Афганистана Кабул. Президент республики Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех провозгласил себя временным главой государства и пытается организовать сопротивление талибам в районах к северу от афганской столицы. Представители "Талибана"* уже заявили, что народу Афганистана нужна помощь других государств для восстановления экономики и социальной сферы страны.Как будет развиваться ситуация в этой стране? Какие геополитические последствия будет иметь поспешный вывод американских войск из Афганистана?* Террористическая организация, запрещенная в России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы