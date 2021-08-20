Видеомост Москва – Пекин о ситуации в Афганистане
24 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин о текущей ситуации в Афганистане.
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Участник в Москве:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;
- эксперты МГИМО МИД России, Института востоковедения РАН.
Участники в Пекине:
- заместитель директора Института международных отношений Народного университета Китая ЦЗИНЬ Цаньжун;
- директор Центра исследования Афганистана Университета Ланьчжоу ЧЖУ Юнбяо.
С 15 августа боевики запрещенного в России движения "Талибан"* контролируют столицу Афганистана Кабул. Президент республики Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех провозгласил себя временным главой государства и пытается организовать сопротивление талибам в районах к северу от афганской столицы. Представители "Талибана"* уже заявили, что народу Афганистана нужна помощь других государств для восстановления экономики и социальной сферы страны.Как будет развиваться ситуация в этой стране? Какие геополитические последствия будет иметь поспешный вывод американских войск из Афганистана?
Участник в Москве:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;
- эксперты МГИМО МИД России, Института востоковедения РАН.
Участники в Пекине:
- заместитель директора Института международных отношений Народного университета Китая ЦЗИНЬ Цаньжун;
- директор Центра исследования Афганистана Университета Ланьчжоу ЧЖУ Юнбяо.
С 15 августа боевики запрещенного в России движения "Талибан"* контролируют столицу Афганистана Кабул. Президент республики Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех провозгласил себя временным главой государства и пытается организовать сопротивление талибам в районах к северу от афганской столицы. Представители "Талибана"* уже заявили, что народу Афганистана нужна помощь других государств для восстановления экономики и социальной сферы страны.Как будет развиваться ситуация в этой стране? Какие геополитические последствия будет иметь поспешный вывод американских войск из Афганистана?
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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