https://ria.ru/20210820/afganistan-1746530784.html

Эксперт объяснила, почему Байдена критикуют за Афганистан

Эксперт объяснила, почему Байдена критикуют за Афганистан - РИА Новости, 20.08.2021

Эксперт объяснила, почему Байдена критикуют за Афганистан

От администрации президента США Джо Байдена в вопросе вывода американских войск из Афганистана ожидания были выше, чем от его предшественника Дональда Трампа,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:19

2021-08-20T13:19

2021-08-20T13:20

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

джо байден

дональд трамп

вероника крашенинникова

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. От администрации президента США Джо Байдена в вопросе вывода американских войск из Афганистана ожидания были выше, чем от его предшественника Дональда Трампа, поэтому сейчас столько критики в его адрес, считает советник гендиректора МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова."Противники Байдена со стороны Трампа, Республиканской партии будут использовать ту трагическую, хаотичную картину которая создалась. Однако при этом мы понимаем, что Трамп первым обещал вывести американские войска из Афганистана. Совершенно очевидно, что при том качестве госуправления, которое было при администрации Трампа, ситуация была бы как минимум такая же, если не хуже", - сказала она в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Трамп может сейчас сколько угодно критиковать нынешнюю администрацию, он использует аргументы во внутренней борьбе против Байдена, добавила Крашенинникова."Если бы такая ситуация сложилась бы при Трампе, она была бы предсказуемой и ожидаемой, при том хаотичном стиле управления, который был при администрации Трампа, она бы прошла практически нормально. Но от Байдена ожидания совершенно другие, качество госуправления в его администрации считается более высоким, оно и есть высокое. Поэтому их (нынешнюю администрацию – ред.) за это критикуют гораздо сильнее, чем критиковали бы Трампа в той ситуации", - указала эксперт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210820/bayden-1746391239.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп, вероника крашенинникова, россия