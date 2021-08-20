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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746530784.html
Эксперт объяснила, почему Байдена критикуют за Афганистан
Эксперт объяснила, почему Байдена критикуют за Афганистан - РИА Новости, 20.08.2021
Эксперт объяснила, почему Байдена критикуют за Афганистан
От администрации президента США Джо Байдена в вопросе вывода американских войск из Афганистана ожидания были выше, чем от его предшественника Дональда Трампа,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:19
2021-08-20T13:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
дональд трамп
вероника крашенинникова
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. От администрации президента США Джо Байдена в вопросе вывода американских войск из Афганистана ожидания были выше, чем от его предшественника Дональда Трампа, поэтому сейчас столько критики в его адрес, считает советник гендиректора МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова."Противники Байдена со стороны Трампа, Республиканской партии будут использовать ту трагическую, хаотичную картину которая создалась. Однако при этом мы понимаем, что Трамп первым обещал вывести американские войска из Афганистана. Совершенно очевидно, что при том качестве госуправления, которое было при администрации Трампа, ситуация была бы как минимум такая же, если не хуже", - сказала она в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Трамп может сейчас сколько угодно критиковать нынешнюю администрацию, он использует аргументы во внутренней борьбе против Байдена, добавила Крашенинникова."Если бы такая ситуация сложилась бы при Трампе, она была бы предсказуемой и ожидаемой, при том хаотичном стиле управления, который был при администрации Трампа, она бы прошла практически нормально. Но от Байдена ожидания совершенно другие, качество госуправления в его администрации считается более высоким, оно и есть высокое. Поэтому их (нынешнюю администрацию – ред.) за это критикуют гораздо сильнее, чем критиковали бы Трампа в той ситуации", - указала эксперт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210820/bayden-1746391239.html
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп, вероника крашенинникова, россия
13:19 20.08.2021 (обновлено: 13:20 20.08.2021)
 
Эксперт объяснила, почему Байдена критикуют за Афганистан

Политолог Крашенинникова: от Байдена ждали большего, чем от Трампа, поэтому критикуют за Афганистан

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. От администрации президента США Джо Байдена в вопросе вывода американских войск из Афганистана ожидания были выше, чем от его предшественника Дональда Трампа, поэтому сейчас столько критики в его адрес, считает советник гендиректора МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.
"Противники Байдена со стороны Трампа, Республиканской партии будут использовать ту трагическую, хаотичную картину которая создалась. Однако при этом мы понимаем, что Трамп первым обещал вывести американские войска из Афганистана. Совершенно очевидно, что при том качестве госуправления, которое было при администрации Трампа, ситуация была бы как минимум такая же, если не хуже", - сказала она в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Транслирование выступления президента США Джо Байдена с заявлением по ситуации в Афганистане на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
08:00
Импичмент Байдену. Демократы готовят операцию "Преемник"
Трамп может сейчас сколько угодно критиковать нынешнюю администрацию, он использует аргументы во внутренней борьбе против Байдена, добавила Крашенинникова.
"Если бы такая ситуация сложилась бы при Трампе, она была бы предсказуемой и ожидаемой, при том хаотичном стиле управления, который был при администрации Трампа, она бы прошла практически нормально. Но от Байдена ожидания совершенно другие, качество госуправления в его администрации считается более высоким, оно и есть высокое. Поэтому их (нынешнюю администрацию – ред.) за это критикуют гораздо сильнее, чем критиковали бы Трампа в той ситуации", - указала эксперт.
"Байден в некоторой степени исполнил предвыборное обещание Трампа. Сложно сказать, завоюет ли он тем самым часть голосов с противного фланга. Возможно да, возможно нет, потому что теперь его критикуют за то, как это было сделано … Если кому-то нужно будет подогревать эту тематику, эта тема будет оставаться, но гораздо меньше, чем идет сейчас", - резюмировала она.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденДональд ТрампВероника КрашенинниковаРоссия
 
 
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