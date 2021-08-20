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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746525489.html
В Миссии ООН по содействию Афганистану рассказали о контактах с талибами
В Миссии ООН по содействию Афганистану рассказали о контактах с талибами - РИА Новости, 20.08.2021
В Миссии ООН по содействию Афганистану рассказали о контактах с талибами
Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) устанавливает контакты с представителями движения "Талибан"* для продолжения оказания услуг гражданам этой страны,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:54
2021-08-20T12:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
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АЛМА-АТА, 20 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) устанавливает контакты с представителями движения "Талибан"* для продолжения оказания услуг гражданам этой страны, сообщила глава миссии Дебора Лайонс.Ранее сообщалось, что UNAMA и ряд других агентств ООН временно передислоцированы из Афганистана в Алма-Ату из соображений безопасности. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алма-Ате будут временными, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане."UNAMA продолжает работу по установлению отношений с лидерами "Талибана"*, чтобы продолжать предоставлять жизненно важные услуги. Ряд этих лидеров все еще находятся в разных странах мира", - сказала она на брифинге в пятницу.По ее словам, "если ситуация позволит, наш международный персонал будет работать между Алма-Аты и Кабулом"."Мы вернемся в Афганистан, как только позволит ситуация, и мы будем продолжать предоставлять жизненно важные услуги гражданам Афганистана", - добавила она.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия
12:54 20.08.2021
 
В Миссии ООН по содействию Афганистану рассказали о контактах с талибами

Миссия ООН по содействию Афганистану устанавливает контакты с представителями движения "Талибан"*

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 20 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) устанавливает контакты с представителями движения "Талибан"* для продолжения оказания услуг гражданам этой страны, сообщила глава миссии Дебора Лайонс.
Ранее сообщалось, что UNAMA и ряд других агентств ООН временно передислоцированы из Афганистана в Алма-Ату из соображений безопасности. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алма-Ате будут временными, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.
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"UNAMA продолжает работу по установлению отношений с лидерами "Талибана"*, чтобы продолжать предоставлять жизненно важные услуги. Ряд этих лидеров все еще находятся в разных странах мира", - сказала она на брифинге в пятницу.
По ее словам, "если ситуация позволит, наш международный персонал будет работать между Алма-Аты и Кабулом".
"Мы вернемся в Афганистан, как только позволит ситуация, и мы будем продолжать предоставлять жизненно важные услуги гражданам Афганистана", - добавила она.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 20:10
Вице-президент Афганистана не согласится присягнуть талибам на верность
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссия
 
 
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