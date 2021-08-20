https://ria.ru/20210820/afganistan-1746525489.html

В Миссии ООН по содействию Афганистану рассказали о контактах с талибами

В Миссии ООН по содействию Афганистану рассказали о контактах с талибами - РИА Новости, 20.08.2021

В Миссии ООН по содействию Афганистану рассказали о контактах с талибами

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) устанавливает контакты с представителями движения "Талибан"* для продолжения оказания услуг гражданам этой страны,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:54

2021-08-20T12:54

2021-08-20T12:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

россия

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АЛМА-АТА, 20 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) устанавливает контакты с представителями движения "Талибан"* для продолжения оказания услуг гражданам этой страны, сообщила глава миссии Дебора Лайонс.Ранее сообщалось, что UNAMA и ряд других агентств ООН временно передислоцированы из Афганистана в Алма-Ату из соображений безопасности. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алма-Ате будут временными, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане."UNAMA продолжает работу по установлению отношений с лидерами "Талибана"*, чтобы продолжать предоставлять жизненно важные услуги. Ряд этих лидеров все еще находятся в разных странах мира", - сказала она на брифинге в пятницу.По ее словам, "если ситуация позволит, наш международный персонал будет работать между Алма-Аты и Кабулом"."Мы вернемся в Афганистан, как только позволит ситуация, и мы будем продолжать предоставлять жизненно важные услуги гражданам Афганистана", - добавила она.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746453967.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия