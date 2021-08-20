В Миссии ООН по содействию Афганистану рассказали о контактах с талибами
Миссия ООН по содействию Афганистану устанавливает контакты с представителями движения "Талибан"*
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
АЛМА-АТА, 20 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) устанавливает контакты с представителями движения "Талибан"* для продолжения оказания услуг гражданам этой страны, сообщила глава миссии Дебора Лайонс.
Ранее сообщалось, что UNAMA и ряд других агентств ООН временно передислоцированы из Афганистана в Алма-Ату из соображений безопасности. Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алма-Ате будут временными, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.
"UNAMA продолжает работу по установлению отношений с лидерами "Талибана"*, чтобы продолжать предоставлять жизненно важные услуги. Ряд этих лидеров все еще находятся в разных странах мира", - сказала она на брифинге в пятницу.
По ее словам, "если ситуация позволит, наш международный персонал будет работать между Алма-Аты и Кабулом".
"Мы вернемся в Афганистан, как только позволит ситуация, и мы будем продолжать предоставлять жизненно важные услуги гражданам Афганистана", - добавила она.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России