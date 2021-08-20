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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746520435.html
В ЮНЕСКО призвали обеспечить безопасность журналистов в Афганистане
В ЮНЕСКО призвали обеспечить безопасность журналистов в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021
В ЮНЕСКО призвали обеспечить безопасность журналистов в Афганистане
Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвала обеспечить свободу выражения мнений и безопасность журналистов в Афганистане при полном соблюдении международных РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:26
2021-08-20T12:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
юнеско
россия
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ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвала обеспечить свободу выражения мнений и безопасность журналистов в Афганистане при полном соблюдении международных норм и обязательств в области прав человека, говорится в коммюнике организации."Доступ к надежной информации и открытое общественное обсуждение при содействии свободных и независимых СМИ имеют решающее значение для афганцев в достижении мирного будущего, которого они заслуживают", - заявила Азуле, слова которой приведены в коммюнике."Никто не должен бояться сказать то, что он думает в этот критический момент, и безопасность всех журналистов, включая женщин, должна быть гарантирована прежде всего", - подчеркнула она.ЮНЕСКО по-прежнему привержена делу оказания любой возможной поддержки свободе выражения мнений и доступу к информации для всех афганцев, отмечается в коммюнике.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, юнеско, россия
12:26 20.08.2021
 
В ЮНЕСКО призвали обеспечить безопасность журналистов в Афганистане

Генеральный директор ЮНЕСКО Азуле призвала обеспечить безопасность журналистов в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвала обеспечить свободу выражения мнений и безопасность журналистов в Афганистане при полном соблюдении международных норм и обязательств в области прав человека, говорится в коммюнике организации.
"Доступ к надежной информации и открытое общественное обсуждение при содействии свободных и независимых СМИ имеют решающее значение для афганцев в достижении мирного будущего, которого они заслуживают", - заявила Азуле, слова которой приведены в коммюнике.
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"Никто не должен бояться сказать то, что он думает в этот критический момент, и безопасность всех журналистов, включая женщин, должна быть гарантирована прежде всего", - подчеркнула она.
ЮНЕСКО по-прежнему привержена делу оказания любой возможной поддержки свободе выражения мнений и доступу к информации для всех афганцев, отмечается в коммюнике.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
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