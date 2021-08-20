https://ria.ru/20210820/afganistan-1746520435.html

В ЮНЕСКО призвали обеспечить безопасность журналистов в Афганистане

В ЮНЕСКО призвали обеспечить безопасность журналистов в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021

В ЮНЕСКО призвали обеспечить безопасность журналистов в Афганистане

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвала обеспечить свободу выражения мнений и безопасность журналистов в Афганистане при полном соблюдении международных РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:26

2021-08-20T12:26

2021-08-20T12:26

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

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афганистан

юнеско

россия

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ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвала обеспечить свободу выражения мнений и безопасность журналистов в Афганистане при полном соблюдении международных норм и обязательств в области прав человека, говорится в коммюнике организации."Доступ к надежной информации и открытое общественное обсуждение при содействии свободных и независимых СМИ имеют решающее значение для афганцев в достижении мирного будущего, которого они заслуживают", - заявила Азуле, слова которой приведены в коммюнике."Никто не должен бояться сказать то, что он думает в этот критический момент, и безопасность всех журналистов, включая женщин, должна быть гарантирована прежде всего", - подчеркнула она.ЮНЕСКО по-прежнему привержена делу оказания любой возможной поддержки свободе выражения мнений и доступу к информации для всех афганцев, отмечается в коммюнике.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368459.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, юнеско, россия