В ЮНЕСКО призвали обеспечить безопасность журналистов в Афганистане
Генеральный директор ЮНЕСКО Азуле призвала обеспечить безопасность журналистов в Афганистане
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле призвала обеспечить свободу выражения мнений и безопасность журналистов в Афганистане при полном соблюдении международных норм и обязательств в области прав человека, говорится в коммюнике организации.
"Доступ к надежной информации и открытое общественное обсуждение при содействии свободных и независимых СМИ имеют решающее значение для афганцев в достижении мирного будущего, которого они заслуживают", - заявила Азуле, слова которой приведены в коммюнике.
"Никто не должен бояться сказать то, что он думает в этот критический момент, и безопасность всех журналистов, включая женщин, должна быть гарантирована прежде всего", - подчеркнула она.
ЮНЕСКО по-прежнему привержена делу оказания любой возможной поддержки свободе выражения мнений и доступу к информации для всех афганцев, отмечается в коммюнике.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России