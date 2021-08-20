https://ria.ru/20210820/afganistan-1746490317.html

Ветеран войны во Вьетнаме: США бросят афганцев, которые им помогали

Ветеран войны во Вьетнаме: США бросят афганцев, которые им помогали - РИА Новости, 20.08.2021

Ветеран войны во Вьетнаме: США бросят афганцев, которые им помогали

США бросят афганцев, которые помогали им, как это было и в Сайгоне, считает ветеран войны во Вьетнаме, первый сержант американской армии в отставке Ларри Сюэр. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:56

2021-08-20T08:56

2021-08-20T11:12

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США бросят афганцев, которые помогали им, как это было и в Сайгоне, считает ветеран войны во Вьетнаме, первый сержант американской армии в отставке Ларри Сюэр.По его мнению, нынешние события в аэропорту Кабула схожи с ситуацией в Сайгоне, когда оттуда вылетал последний американский вертолет. "Они собираются оставить там афганцев так же, как они это сделали во Вьетнаме в 1975 году, в Гватемале", — сказал Сюэр РИА Новости.Отставной военный полагает, что уроков из ошибок прошлого американские власти не извлекли. "Единственное, чему они научились, это удваивать. Они вкладывают деньги туда, где их обанкротят, а затем обвиняют людей, которым давали деньги", — сказал Сюэр.При этом он уверен, что Афганистан восстановится и "станет силой", в том числе благодаря оставленным США ресурсам, а Вашингтон может стать союзником "Талибана"*, чтобы "пострелять где-нибудь еще".Отставной майор армии США Фрэнк Филипс, со своей стороны, согласился с тем, что нынешняя ситуация в Афганистане похожа на Вьетнам. "Мы находились там долгое время и мало чего достигли. Кроме того, всегда говорят, что деньги идут в карманы людей", — сказал он.По словам Филипса, он несколько разочарован тем, "что эти ребята оставили там". "Вот что причиняет мне больше всего боли. С моей точки зрения, я надеюсь, что как минимум они заберут как можно больше людей, которые работали с американцами. Я почувствовал утешение, когда услышал, что некоторые из них находятся здесь", — добавил он.Филипс поддерживает решение о выводе американских войск. "Я не могу говорить о геополитических аспектах, однако, с военной точки зрения, хорошо, что мы ушли оттуда. И, также с военной точки зрения, я не знаю, получилось ли из этого что-нибудь. Они не были побеждены. Единственный положительный момент я вижу в том, чтобы защитить людей, которые нам помогали. В противном случае будет сложно завоевать доверие людей в будущем", — заключил отставной майор.Вывод американских войск из Афганистана привел к эскалации ситуации: боевики радикального движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Вскоре после этого американский лидер Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы.Талибы объявили всеобщую амнистию, однако многие афганцы, работавшие на иностранные миссии, по-прежнему пытаются бежать от нового режима. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/taliby-1746471232.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

https://ria.ru/20210819/prezidenty-1746461221.html

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в мире, сша, талибан, вьетнам, афганистан, нато