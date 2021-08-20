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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746490317.html
Ветеран войны во Вьетнаме: США бросят афганцев, которые им помогали
Ветеран войны во Вьетнаме: США бросят афганцев, которые им помогали - РИА Новости, 20.08.2021
Ветеран войны во Вьетнаме: США бросят афганцев, которые им помогали
США бросят афганцев, которые помогали им, как это было и в Сайгоне, считает ветеран войны во Вьетнаме, первый сержант американской армии в отставке Ларри Сюэр. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:56
2021-08-20T11:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
вьетнам
афганистан
нато
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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США бросят афганцев, которые помогали им, как это было и в Сайгоне, считает ветеран войны во Вьетнаме, первый сержант американской армии в отставке Ларри Сюэр.По его мнению, нынешние события в аэропорту Кабула схожи с ситуацией в Сайгоне, когда оттуда вылетал последний американский вертолет. "Они собираются оставить там афганцев так же, как они это сделали во Вьетнаме в 1975 году, в Гватемале", — сказал Сюэр РИА Новости.Отставной военный полагает, что уроков из ошибок прошлого американские власти не извлекли. "Единственное, чему они научились, это удваивать. Они вкладывают деньги туда, где их обанкротят, а затем обвиняют людей, которым давали деньги", — сказал Сюэр.При этом он уверен, что Афганистан восстановится и "станет силой", в том числе благодаря оставленным США ресурсам, а Вашингтон может стать союзником "Талибана"*, чтобы "пострелять где-нибудь еще".Отставной майор армии США Фрэнк Филипс, со своей стороны, согласился с тем, что нынешняя ситуация в Афганистане похожа на Вьетнам. "Мы находились там долгое время и мало чего достигли. Кроме того, всегда говорят, что деньги идут в карманы людей", — сказал он.По словам Филипса, он несколько разочарован тем, "что эти ребята оставили там". "Вот что причиняет мне больше всего боли. С моей точки зрения, я надеюсь, что как минимум они заберут как можно больше людей, которые работали с американцами. Я почувствовал утешение, когда услышал, что некоторые из них находятся здесь", — добавил он.Филипс поддерживает решение о выводе американских войск. "Я не могу говорить о геополитических аспектах, однако, с военной точки зрения, хорошо, что мы ушли оттуда. И, также с военной точки зрения, я не знаю, получилось ли из этого что-нибудь. Они не были побеждены. Единственный положительный момент я вижу в том, чтобы защитить людей, которые нам помогали. В противном случае будет сложно завоевать доверие людей в будущем", — заключил отставной майор.Вывод американских войск из Афганистана привел к эскалации ситуации: боевики радикального движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Вскоре после этого американский лидер Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы.Талибы объявили всеобщую амнистию, однако многие афганцы, работавшие на иностранные миссии, по-прежнему пытаются бежать от нового режима. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210819/taliby-1746471232.html
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в мире, сша, талибан, вьетнам, афганистан, нато
08:56 20.08.2021 (обновлено: 11:12 20.08.2021)
 
Ветеран войны во Вьетнаме: США бросят афганцев, которые им помогали

Ветеран Вьетнама Ларри Сюэр: США бросят афганцев, которые помогали американской армии

© РИА Новости / Филипп ПрокудинБрошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин
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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США бросят афганцев, которые помогали им, как это было и в Сайгоне, считает ветеран войны во Вьетнаме, первый сержант американской армии в отставке Ларри Сюэр.
По его мнению, нынешние события в аэропорту Кабула схожи с ситуацией в Сайгоне, когда оттуда вылетал последний американский вертолет. "Они собираются оставить там афганцев так же, как они это сделали во Вьетнаме в 1975 году, в Гватемале", — сказал Сюэр РИА Новости.
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Отставной военный полагает, что уроков из ошибок прошлого американские власти не извлекли. "Единственное, чему они научились, это удваивать. Они вкладывают деньги туда, где их обанкротят, а затем обвиняют людей, которым давали деньги", — сказал Сюэр.
При этом он уверен, что Афганистан восстановится и "станет силой", в том числе благодаря оставленным США ресурсам, а Вашингтон может стать союзником "Талибана"*, чтобы "пострелять где-нибудь еще".

"Модное выражение, которое любят использовать в США, — "отвечает интересам Америки". Если это не в интересах Америки, они этого не делают. Они добывают природные ресурсы на земле, под землей и над землей. Два других термина, которые они любят использовать, — это "активы" и "обязательства", которые к ним не относятся. Они говорят о проигрыше как о карточной игре. В нынешней ситуации они сбросили карты", — сказал собеседник агентства.

Отставной майор армии США Фрэнк Филипс, со своей стороны, согласился с тем, что нынешняя ситуация в Афганистане похожа на Вьетнам. "Мы находились там долгое время и мало чего достигли. Кроме того, всегда говорят, что деньги идут в карманы людей", — сказал он.
По словам Филипса, он несколько разочарован тем, "что эти ребята оставили там".
"Вот что причиняет мне больше всего боли. С моей точки зрения, я надеюсь, что как минимум они заберут как можно больше людей, которые работали с американцами. Я почувствовал утешение, когда услышал, что некоторые из них находятся здесь", — добавил он.
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Филипс поддерживает решение о выводе американских войск. "Я не могу говорить о геополитических аспектах, однако, с военной точки зрения, хорошо, что мы ушли оттуда. И, также с военной точки зрения, я не знаю, получилось ли из этого что-нибудь. Они не были побеждены. Единственный положительный момент я вижу в том, чтобы защитить людей, которые нам помогали. В противном случае будет сложно завоевать доверие людей в будущем", — заключил отставной майор.
Вывод американских войск из Афганистана привел к эскалации ситуации: боевики радикального движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Вскоре после этого американский лидер Джо Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы.
Талибы объявили всеобщую амнистию, однако многие афганцы, работавшие на иностранные миссии, по-прежнему пытаются бежать от нового режима. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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