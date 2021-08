https://ria.ru/20210820/acdc-1746343526.html

Бывший вокалист AC/DC выпустил сингл

Вокалист AC/DC Дэйв Эванс выпустил сингл "Who's Gonna Rock Me?", сообщает Loudwire.

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вокалист AC/DC Дэйв Эванс выпустил сингл "Who's Gonna Rock Me?", сообщает Loudwire. В записи песни участвовали Bad Boy Troy (гитара), Гари Партин (бас-гитара и гитара), Вазим Бальзаар (ударные) и Мартин Джиларди (клавиши).Эванс был солистом AC/DC в 1973—1974 годах и записал с группой треки "Can I Sit Next To You Girl" и "Baby Please Don't Go". "Мы были очень амбициозными, когда начинали. Всегда хотели быть самыми лучшими. После того, как я ушел из группы, такой шанс выпал Бону Скотту. Он очень многое сделал для группы. Когда он умер (музыкант скончался в 19 февраля 1980, — Прим. Ред.), я подумал: "Кто же его заменит?". Но у меня и мысли не было вернуться в команду. Я и так был занят, работая с другими коллективами и над сольными проектами", — говорил Эванс в февральском интервью для The Rocker Diaries. После AC/DC Эванс работал с такими группами, как Rabbit, With Thunder Down Under и другими.

