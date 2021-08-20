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Культура
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Бывший вокалист AC/DC выпустил сингл
Бывший вокалист AC/DC выпустил сингл - РИА Новости, 20.08.2021
Бывший вокалист AC/DC выпустил сингл
Вокалист AC/DC Дэйв Эванс выпустил сингл "Who's Gonna Rock Me?", сообщает Loudwire. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:50
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вокалист AC/DC Дэйв Эванс выпустил сингл "Who's Gonna Rock Me?", сообщает Loudwire. В записи песни участвовали Bad Boy Troy (гитара), Гари Партин (бас-гитара и гитара), Вазим Бальзаар (ударные) и Мартин Джиларди (клавиши).Эванс был солистом AC/DC в 1973—1974 годах и записал с группой треки "Can I Sit Next To You Girl" и "Baby Please Don't Go". "Мы были очень амбициозными, когда начинали. Всегда хотели быть самыми лучшими. После того, как я ушел из группы, такой шанс выпал Бону Скотту. Он очень многое сделал для группы. Когда он умер (музыкант скончался в 19 февраля 1980, — Прим. Ред.), я подумал: "Кто же его заменит?". Но у меня и мысли не было вернуться в команду. Я и так был занят, работая с другими коллективами и над сольными проектами", — говорил Эванс в февральском интервью для The Rocker Diaries. После AC/DC Эванс работал с такими группами, как Rabbit, With Thunder Down Under и другими.
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ac/dc, новости культуры, музыка
12:50 20.08.2021
 

Бывший вокалист AC/DC выпустил сингл

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вокалист AC/DC Дэйв Эванс выпустил сингл "Who's Gonna Rock Me?", сообщает Loudwire.
В записи песни участвовали Bad Boy Troy (гитара), Гари Партин (бас-гитара и гитара), Вазим Бальзаар (ударные) и Мартин Джиларди (клавиши).
Эванс был солистом AC/DC в 1973—1974 годах и записал с группой треки "Can I Sit Next To You Girl" и "Baby Please Don't Go".
"Мы были очень амбициозными, когда начинали. Всегда хотели быть самыми лучшими. После того, как я ушел из группы, такой шанс выпал Бону Скотту. Он очень многое сделал для группы. Когда он умер (музыкант скончался в 19 февраля 1980, — Прим. Ред.), я подумал: "Кто же его заменит?". Но у меня и мысли не было вернуться в команду. Я и так был занят, работая с другими коллективами и над сольными проектами", — говорил Эванс в февральском интервью для The Rocker Diaries.
После AC/DC Эванс работал с такими группами, как Rabbit, With Thunder Down Under и другими.
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