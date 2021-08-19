https://ria.ru/20210819/zhurnalistv-1746423790.html

СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов в Британии

СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов в Британии - РИА Новости, 19.08.2021

СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов в Британии

Союз журналистов России требует прекращения дискриминации российских журналистов, работающих в Великобритании. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:27

2021-08-19T17:27

2021-08-19T17:27

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Союз журналистов России требует прекращения дискриминации российских журналистов, работающих в Великобритании.Ранее Россия в ответ на притеснения российских журналистов в Великобритании не продлила визу корреспонденту Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд. Журналистке придется уехать из РФ до 31 августа. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это закономерный ответ на действия Лондона, и как только российские корреспонденты начнут получать британские визы, им будут продлевать визы, Рейнсфорд сможет обратиться за российской визой в российские загранучреждения."Практика дискриминации российских журналистов и СМИ, работающих в Великобритании, попытки давления на них, являются действиями, не имеющими ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации", - говорится в сообщении на сайте СЖР.Отмечается, что зеркальные меры, принятые в России в отношении британской журналистки Би-би-си, аналогичны действиям британских властей, и должны указать британским властям на недопустимость подобной дискриминации и на необходимость пересмотреть политику оказания давления на российских журналистов и СМИ.В СЖР добавили, что сложившаяся ситуация вызывает сожаление, а российские журналисты подвергаются неоправданному давлению и вмешательству в их работу."Мы выступаем в защиту прав и свобод российских журналистов как в России, так и за её пределами, и уверены в том, что подобное беспрецедентное давление на наших коллег должно быть незамедлительно и окончательно прекращено", - заявляют в СЖР.

https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html

https://ria.ru/20210817/rt-1746099931.html

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в мире, лондон, москва, великобритания, союз журналистов россии, мария захарова, би-би-си, россия