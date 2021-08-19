Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210819/zhurnalistv-1746423790.html
СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов в Британии
СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов в Британии - РИА Новости, 19.08.2021
СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов в Британии
Союз журналистов России требует прекращения дискриминации российских журналистов, работающих в Великобритании. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:27
2021-08-19T17:27
медиавойны
в мире
лондон
москва
великобритания
союз журналистов россии
мария захарова
би-би-си
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:256:2984:1936_1920x0_80_0_0_db74fd70361f554d868d8b6ae31b3942.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Союз журналистов России требует прекращения дискриминации российских журналистов, работающих в Великобритании.Ранее Россия в ответ на притеснения российских журналистов в Великобритании не продлила визу корреспонденту Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд. Журналистке придется уехать из РФ до 31 августа. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это закономерный ответ на действия Лондона, и как только российские корреспонденты начнут получать британские визы, им будут продлевать визы, Рейнсфорд сможет обратиться за российской визой в российские загранучреждения."Практика дискриминации российских журналистов и СМИ, работающих в Великобритании, попытки давления на них, являются действиями, не имеющими ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации", - говорится в сообщении на сайте СЖР.Отмечается, что зеркальные меры, принятые в России в отношении британской журналистки Би-би-си, аналогичны действиям британских властей, и должны указать британским властям на недопустимость подобной дискриминации и на необходимость пересмотреть политику оказания давления на российских журналистов и СМИ.В СЖР добавили, что сложившаяся ситуация вызывает сожаление, а российские журналисты подвергаются неоправданному давлению и вмешательству в их работу."Мы выступаем в защиту прав и свобод российских журналистов как в России, так и за её пределами, и уверены в том, что подобное беспрецедентное давление на наших коллег должно быть незамедлительно и окончательно прекращено", - заявляют в СЖР.
https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html
https://ria.ru/20210817/rt-1746099931.html
лондон
москва
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_157:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c0ec16b31c6619f6dc3d37a52344c88a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, лондон, москва, великобритания, союз журналистов россии, мария захарова, би-би-си, россия
17:27 19.08.2021
 
СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов в Британии

СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов, работающих в Великобритании

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Союз журналистов России требует прекращения дискриминации российских журналистов, работающих в Великобритании.
Ранее Россия в ответ на притеснения российских журналистов в Великобритании не продлила визу корреспонденту Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд. Журналистке придется уехать из РФ до 31 августа. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это закономерный ответ на действия Лондона, и как только российские корреспонденты начнут получать британские визы, им будут продлевать визы, Рейнсфорд сможет обратиться за российской визой в российские загранучреждения.
Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 17:54Захват власти в Афганистане талибами
Журналиста РИА Новости вытолкали из консульства Афганистана в Лондоне
"Практика дискриминации российских журналистов и СМИ, работающих в Великобритании, попытки давления на них, являются действиями, не имеющими ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации", - говорится в сообщении на сайте СЖР.
Отмечается, что зеркальные меры, принятые в России в отношении британской журналистки Би-би-си, аналогичны действиям британских властей, и должны указать британским властям на недопустимость подобной дискриминации и на необходимость пересмотреть политику оказания давления на российских журналистов и СМИ.
В СЖР добавили, что сложившаяся ситуация вызывает сожаление, а российские журналисты подвергаются неоправданному давлению и вмешательству в их работу.
"Мы выступаем в защиту прав и свобод российских журналистов как в России, так и за её пределами, и уверены в том, что подобное беспрецедентное давление на наших коллег должно быть незамедлительно и окончательно прекращено", - заявляют в СЖР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 15:53Медиавойны
Захарова заявила о давлении Германии на Люксембург по выдаче лицензии RT
 
МедиавойныВ миреЛондонМоскваВеликобританияСоюз журналистов РоссииМария ЗахароваБи-би-сиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12ФСБ рассекретила имена агентов, засылавшихся Японией в СССР перед войной
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
Лента новостейМолния