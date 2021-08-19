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В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста
В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста - РИА Новости, 19.08.2021
В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста
Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус, перед убийством он получал угрозы, сообщили местные... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T23:27
2021-08-19T23:27
2021-08-19T23:27
в мире
мексика
веракрус (штат)
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МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус, перед убийством он получал угрозы, сообщили местные СМИ."Репортер и радиоведущий Oriestereo FM Хасинто Ромеро был убит как минимум двумя выстрелами, когда ехал в своем автомобиле Nissan March в четверг утром в муниципалитете Икстачокитлан", - сообщил портал CDP Noticias.По информации СМИ, Ромеро начал получать угрозы через WhatsApp после публикации материалов о злоупотреблении властью со стороны полиции в муниципалитете Тешуакан на юге штата Веракрус и конфликтах с участием родственников муниципальных чиновников.С начала года это пятый случай убийства журналиста в Мексике, кроме того, в июле был убит владелец одного из новостных порталов в штате Сонора.
https://ria.ru/20200929/gonduras-1577947971.html
мексика
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в мире, мексика, веракрус (штат), сонора
В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста
CDP Noticias: в Мексике застрелили журналиста Хасинто Ромеро, который ранее получал угрозы