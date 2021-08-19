Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/zhurnalist-1746473976.html
В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста
В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста - РИА Новости, 19.08.2021
В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста
Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус, перед убийством он получал угрозы, сообщили местные... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T23:27
2021-08-19T23:27
в мире
мексика
веракрус (штат)
сонора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:127:1467:952_1920x0_80_0_0_77f9988f88794995bbf94d6dff9e297a.jpg
МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус, перед убийством он получал угрозы, сообщили местные СМИ."Репортер и радиоведущий Oriestereo FM Хасинто Ромеро был убит как минимум двумя выстрелами, когда ехал в своем автомобиле Nissan March в четверг утром в муниципалитете Икстачокитлан", - сообщил портал CDP Noticias.По информации СМИ, Ромеро начал получать угрозы через WhatsApp после публикации материалов о злоупотреблении властью со стороны полиции в муниципалитете Тешуакан на юге штата Веракрус и конфликтах с участием родственников муниципальных чиновников.С начала года это пятый случай убийства журналиста в Мексике, кроме того, в июле был убит владелец одного из новостных порталов в штате Сонора.
https://ria.ru/20200929/gonduras-1577947971.html
мексика
веракрус (штат)
сонора
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_83:0:1387:978_1920x0_80_0_0_7c8eb912a461ab5c59fb8595c1a3648c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мексика, веракрус (штат), сонора
23:27 19.08.2021
 
В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста

CDP Noticias: в Мексике застрелили журналиста Хасинто Ромеро, который ранее получал угрозы

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Gustavo Aguado
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус, перед убийством он получал угрозы, сообщили местные СМИ.
"Репортер и радиоведущий Oriestereo FM Хасинто Ромеро был убит как минимум двумя выстрелами, когда ехал в своем автомобиле Nissan March в четверг утром в муниципалитете Икстачокитлан", - сообщил портал CDP Noticias.
Город Сан-Педро-Сула в Гондурасе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября 2020, 15:04
В Гондурасе журналиста застрелили во время прямой трансляции
По информации СМИ, Ромеро начал получать угрозы через WhatsApp после публикации материалов о злоупотреблении властью со стороны полиции в муниципалитете Тешуакан на юге штата Веракрус и конфликтах с участием родственников муниципальных чиновников.
С начала года это пятый случай убийства журналиста в Мексике, кроме того, в июле был убит владелец одного из новостных порталов в штате Сонора.
 
В миреМексикаВеракрус (штат)Сонора
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12ФСБ рассекретила имена агентов, засылавшихся Японией в СССР перед войной
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
Лента новостейМолния