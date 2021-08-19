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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 19.08.2021
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели объявили на 20 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за 36-градусной жары и ветра скоростью до 18 метров в секунду, сообщает ГУМЧС РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:29
2021-08-19T14:29
2021-08-19T14:30
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на 20 августа штормовое предупреждение в Воронежской области из-за 36-градусной жары и ветра скоростью до 18 метров в секунду, сообщает ГУМЧС по региону."Штормовое предупреждение: днем 20 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое (явление - ред.) – сильная жара, максимальная температура воздуха 35-36 градусов, кроме того, днём 20 августа местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Сейчас в области 35 градусов тепла.Жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде.
https://ria.ru/20210817/zhara-1746085409.html
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происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
14:29 19.08.2021 (обновлено: 14:30 19.08.2021)
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
МЧС: штормовое предупреждение из-за жары и ветра объявлено на пятницу в Воронежской области